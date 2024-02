Descubren una nueva variante del sarampión que no detectan las pruebas

Un estudio realizado por investigadores italianos de la Universidad de Milán y del Istituto Superiore di Sanità (ISS) descubrió una nueva variante del virus del sarampión que produce falsos negativos y que torna ineficaces, para estos casos, a las pruebas tradicionales.

Desde enero de 2024, se confirmaron cinco casos de sarampión con la nueva variante en el área que comprende la ciudad metropolitana de Milán y sus alrededores en Lombardía, según un cable de Ansa.

Todos los casos están clasificados como genotipo D8 y "esporádicos", ya que no encontró un vínculo epidemiológico claro entre ellos.

Así lo informó un estudio realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Milán y del Istituto Superiore di Sanità, publicado en Eurosurveillance.

En tres de los cinco casos identificados, "se informó de un historial de viaje reciente, los destinos incluían Uzbekistán, Tailandia y el sur de Italia. En particular, dos de estos casos, cada uno con un historial de viaje al sur de Italia o Tailandia, fueron infectados con cepas de MeV (virus del sarampión) caracterizadas por los tres desajustes descritos por Pérez-Rodríguez".

El citado es un investigador que realizó un estudio con su equipo en Suiza, una región que limita con la zona donde se identificaron los casos lombardos.

"Nuestros resultados sugieren que en Italia ya circulan MeV con mutaciones específicas detectadas mediante la vigilancia molecular suiza", señalaron los investigadores.

Agregaron que pueden "ser detectados con sensibilidad reducida mediante muchas pruebas de diagnóstico utilizadas actualmente".

"Esto pone de relieve la importancia de actualizar rápidamente las pruebas de diagnóstico para detectar todas las cepas de MeV actualmente en circulación", concluyeron.

A fines de enero, la OMS advirtió que Europa está experimentando un «aumento alarmante» en los casos de sarampión.

"El aumento de casos se aceleró en los últimos meses, y se espera que la tendencia al alza continúe si no se toman medidas urgentes para prevenir una mayor propagación", dijeron.

El organismo confirmó que en 2023 hubo 42.200 casos de sarampión en 41 países miembros europeos, lo que representa un aumento significativo con respecto a los 941 casos reportados en todo 2022.

Para la OMS, el resurgimiento del sarampión se debe en gran medida a un retroceso en la cobertura de vacunación, dado que en los países europeos más de 1,8 millones de bebés no recibieron su vacuna entre 2020 y 2022.

La emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 y la desinformación sobre la seguridad de las vacunas son las principales causas para disminución en la cobertura de vacunación a nivel mundial, según la OMS.

Argentina interrumpió la circulación endémica del sarampión en el año 2000. Desde entonces se registraron brotes de menos de un año de duración, sin pérdida del estado de eliminación, según un reporte reciente del Ministerio de Salud de la Nación.

El mayor brote se registró entre las semanas epidemiológicas (SE) 35 del año 2019 y la SE 12 del año 2020, con un total de 179 casos, que se circunscribieron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 19 municipios de la provincia de Buenos Aires.

En el año 2021 no se registraron casos confirmados mientras que en 2022, se notificaron dos casos de sarampión, ambos sin relación entre ellos y sin casos secundarios. El primero de ellos se diagnosticó en CABA y correspondió a un caso importado; en tanto que el segundo se detectó en la localidad bonaerense de Vicente López y fue un caso de origen desconocido.

El 19 de enero pasado se confirmó un caso de sarampión en la provincia de Salta en un niño de 19 meses sin vacunación y el 6 de febrero pasado se produjo un diagnóstico positivo de esta enfermedad en un paciente español de 6 años residente temporario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ambos con buena evolución posterior.

Las vacunas contra el sarampión son seguras y efectivas para prevenir la enfermedad, habiendo evitado 56 millones de muertes entre 2000 y 2021.

En Argentina, todas las personas desde el año de vida deben tener esquema de vacunación completo contra el sarampión y la rubéola, según Calendario Nacional de Vacunación.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, grave y causada por un virus. Como se transmite por el aire, se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda.

Puede causar enfermedades graves, complicaciones e incluso la muerte. La enfermedad puede afectar a cualquier persona, pero es más común en niños. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal y erupción en todo el cuerpo. (Télam)