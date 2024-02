Desde hoy y hasta el viernes se podrá registrar presencialmente la SUBE en estaciones Once y Ttigre

La tarjeta SUBE podrá registrarse desde hoy y hasta este viernes de manera presencial en las terminales ferroviarias de Once y Tigre, informó hoy la Secretaría de Transporte de la Nación a través de un comunicado.

La medida se adoptó con el objetivo de asistir a las personas que todavía no tienen registrada su tarjeta SUBE.

De acuerdo a la información, agentes de SUBE estarán ubicados en el hall de la estación de Once y en la estación de tren de Tigre, entre las 9 y las 14, para asistir a los usuarios de transporte público que quieran registrar su tarjeta de forma presencial.

Para realizar el trámite, las personas deberán acercarse solamente con su tarjeta y su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

Además, quienes no cuenten aún con una tarjeta, van a poder adquirir una en el momento y llevársela ya registrada.

El comunicado remarcó que, a partir de los 3 años, todos los usuarios deben contar con su propia tarjeta y, si bien el trámite es personal, los padres, madres o tutores legales pueden hacer el trámite en nombre de los menores de 18 años con el DNI de sus hijos.

Las personas que aún no tengan registrada la tarjeta SUBE, además de acercarse a los operativos desplegados en las estaciones de Once y Tigre, podrán realizar el trámite a través de la web https://www.argentina.gob.ar/sube; también de la App SUBE o en los Centros de Atención SUBE.

La registración permitirá acceder a la tarifa diferenciada cuando se aplique el nuevo cuadro tarifario, y también recuperar los saldos en caso de robo, rotura o extravío de sus tarjetas SUBE.

La nominalización de la tarjeta SUBE permite -además- acceder a la tarifa diferencial que entrará en vigencia el 1 de abril de 2024, mientras que las personas que no tengan su SUBE registrada pagarán una tarifa de transporte público más elevada, aunque podrán registrar su tarjeta en fechas posteriores para acceder al beneficio. (Télam)