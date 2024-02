Desde los hospitales UBA, recordaron la importancia de controles de salud previo al inicio de clases

La Red de Hospitales Universitarios de la UBA recordó hoy que “todos los niños y adolescentes en edad escolar deben tener un control anual integral de salud previo al inicio de clases” que sea “acorde a su edad y a la actividad que realizan”; y enfatizaron la necesidad de llegar a esta instancia con el calendario de vacunación al día.

“Todos los niños y adolescentes en edad escolar deben tener un control anual integral de salud previo al inicio de clases y si bien todos los colegios e instituciones deportivas piden un apto físico es importante saber qué implica y si es suficiente”, dijeron en un comunicado.

Es que el comienzo de ciclo “representa una gran oportunidad para conocer el estado general de salud de los chicos” a partir de los requerimientos del apto físico que si bien “lo elabora el médico tratante, implica una responsabilidad compartida entre el niño, su adulto responsable, el médico y los profesores o entrenadores a cargo”.

“Es importante realizar los controles anuales a los niños, pero adecuados a cada edad y a la actividad que realizan”, dijo la jefa de Consultorios Externos de Pediatría del Hospital de Clínicas, María Gabriela Gandolfi.

“Por ejemplo, los niños que practican actividad física moderada a vigorosa, que no tienen antecedentes familiares o personales de riesgo, que se encuentran en buen estado de salud y con indicadores antropométricos acordes a la edad, no requieren de estudios complementarios. En cambio sí deben realizarlo aquellos que practican deportes de alto rendimiento”, agregó.

También recordaron que en el caso de “niños sanos sin antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular” pueden ser evaluados por el pediatra, mientras que en los adolescentes “se recomienda hacer un control cardiológico con el especialista al inicio de esta etapa de la vida”.

El control anual adecuado a la edad del niño debe incluir:

-un interrogatorio donde consten sus antecedentes personales (de enfermedades, cirugías y traumatismos) y familiares (en especial los cardiovasculares)

-un examen físico completo con evaluación de peso talla, masa corporal y presión arterial.

-control del calendario de vacunación de acuerdo a la edad.

-control oftalmológico de agudeza visual y fondo de ojo

-control de audición antes de comenzar el primer grado que, de ser normal, no debe repetirse.

Por otro lado, apuntaron que las visitas al dentista deben realizarse cada 3 o 6 meses “de acuerdo al riesgo de caries del paciente”.

“Las principales recomendaciones son no añadir azúcar a la leche ni a las frutas, evitar los postres de preparación comercial y las bebidas azucaradas”, agregó.

En cuanto al cuidado de la piel, es aconsejable hacer una consulta en dermatología previa al comienzo de clases “a fin de pesquisar diferentes dermatosis, lunares u otras lesiones”, así como mantener el uso de protector solar “durante todo el año”, dijo Ana María Biondi, de la la Cátedra de Odontología Integral Niños de la Facultad de Odontología.

“También es muy importante advertir al establecimiento educativo cuando un niño es alérgico para que tomen precauciones”, dijo Roxana del Águila, médica dermatóloga del Instituto Ángel Roffo.

La jefa del Departamento de Dermatología del Instituto Oncológico Ángel Roffo Romina Cozzani recordó que “el daño solar es acumulativo y las quemaduras que se producen durante los primeros 20 años de vida dejan la piel más sensible y con predisposición a desarrollar lesiones cancerígenas”.

En caso de pediculosis, si los piojos no son tratados adecuadamente, los chicos comienzan a rascarse la cabeza y pueden provocar lastimaduras en el cuero cabelludo que se pueden infectar.

Las recomendaciones básicas son el uso habitual de peine fino, higienización de toallas, sábanas y toallas; y evitar compartir peines, gorras y toallas.

La Red de Hospitales Universitarios de la UBA comprende a la Facultad de Ciencias Médicas, el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología Ángel Roffo, el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, la Facultad de Psicología, la Facultad de Odontología y el Hospital Escuela de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. (Télam)