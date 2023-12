Detectan plomo en la obra más famosa de Rembrandt: ¿el maestro quiso protegerla de la humedad?

El artista neerlandés Rembrandt cubrió con una capa de óleo rico en plomo la superficie de su obra más monumental y famosa, conocida como "La ronda nocturna", una operación que podría haber tenido como fin protegerla de la humedad, según conjetura un equipo de investigadores que acaba de dar a conocer el hallazgo en un estudio recién publicado en la revista Science Advances.

La identificación de esta nueva sustancia presente en el cuadro más icónico del maestro neerlandés del barroco es el último avance de la "Operación Ronda Nocturna", un proyecto que desde 2019 busca conocer cada detalle de la pintura, así como las técnicas, estilos y pigmentos que usó el pintor con la idea de hallar la mejor estrategia que garantice su conservación.

La impregnación a base de plomo que revela la investigación no se había observado antes en Rembrandt ni en sus contemporáneos y resulta doblemente reveladora: por un lado de la originalidad del artista y por el otro de su trabajo creativo en constante investigación, una faceta que hasta ahora era especialmente notable en su trabajo con los claroscuros.

El equipo de investigadores, encabezado por Fréderique Broers, investigadora del Rijksmuseum y realizado junto a Katrien Keune (Universidad de Amsterdam), Koen Janssens (Universidad de Amberes) y Florian Meirer (Universidad de Utrecht) utilizó una combinación de fluorescencia de rayos X y pticografía para identificar y visualizar compuestos químicos submicroescala en las capas inferiores del lienzo.

Ya se sabía por estudios anteriores que Rembrandt había utilizado un fondo de arcilla de cuarzo en "La ronda nocturna" -una obra conocida por su exquisito contrapunto de luces y sombras- y que en pinturas anteriores había utilizado bases dobles, que consistían en una primera capa que contenía pigmentos de tierra roja seguida de una segunda que contenía blanco de plomo. El gran tamaño de su cuadro más famoso puede haber motivado a Rembrandt a buscar una alternativa más barata, menos pesada y más flexible para la capa base.

El análisis de la micromuestra tomada de "La ronda nocturna" reveló que en el lado de la muestra más cercano al soporte de la lona estaba presente una capa homogénea de plomo disperso en la capa del suelo. Dado que no se esperaban componentes de plomo en la capa base de arcilla de cuarzo, esta fue una observación bastante desconcertante. Luego, los resultados se combinaron con el mapa de distribución principal obtenido mediante escaneo por fluorescencia de rayos X de la pintura alojada en el Rijksmuseum.

Este mapa revela la presencia de plomo en toda la pintura y sugiere su aplicación mediante grandes pinceladas semicirculares, apoyando la suposición de que resulta de un procedimiento de impregnación. Incluso una huella del filtro original sobre el que se estiró el lienzo cuando se aplicaron las capas preparatorias es visible en el mapa de distribución del plomo.

La famosa escena representada en el lienzo, oficialmente titulado "Compañía de Milicias del Distrito II bajo el mando del capitán Frans Banninck Cocq", no debía haber tenido lugar de noche. Más bien, el aspecto oscuro es el resultado de la acumulación de suciedad y barniz durante cuatro siglos, ya que la pintura estuvo sujeta a diversos tipos de alteraciones químicas y mecánicas.

"La ronda nocturna" originalmente colgaba en el "gran salón" de un campo de tiro de mosqueteros en Amsterdam y ventanas enfrentadas. Los investigadores señalan que desde la Edad Media, el plomo rojo en aceite se ha utilizado para preservar la piedra, la madera y el metal contra la humedad, y una fuente contemporánea menciona el uso de aceite rico en plomo en lugar del típico pegamento para evitar que el lienzo se separe después de años. de exposición en ambientes húmedos.

Según los investigadores que acaban de dar a conocer su estudio en Science Advances, es posible que los formatos de plomo desaparezcan con bastante rapidez, lo que podría explicar por qué no se han detectado hasta ahora en las pinturas de los maestros holandeses.

En cuanto a por qué Rembrandt decidió incluir una capa de plomo debajo de la superficie de la pintura, los investigadores dicen que sólo pueden especular. "Es posible que Rembrandt se haya desviado de los métodos estándar de la época al aplicar aceite de plomo para proteger la pintura de la humedad en lugar de utilizar una capa de pegamento", explica el comunicado de prensa.

