Detectan que el agua embotellada puede contener trozos de plástico no identificados

El agua embotellada, puede contener "cientos de miles de pequeños trozos de plástico", no identificados hasta ahora, según un estudio publicado en el semanario científico "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS), editado en Washington, Estados Unidos.

El trabajo realizado por investigadores del Observatorio Terrestre "Lamont-Doherty" de la Universidad de Columbia, estado de Carolina del Sur, precisa que en los últimos años aumentó la preocupación, porque "pequeñas partículas conocidas como micro plásticos aparecen en todas partes de la Tierra, desde hielos polares hasta el suelo, el agua potable y en los alimentos", señala el informe.

"Las partículas se forman cuando los plásticos se descomponen en trozos pequeños y son consumidas por humanos y otras criaturas, con efectos desconocidos para la salud y el ecosistema", explicaron.

"Se demostró que el agua embotellada contiene miles de fragmentos identificables en cada recipiente, y utilizando tecnología reciente los investigadores entraron al poco conocido reino de "nano plásticos", la generación de micro plásticos que se descomponen aún más", consignó la agencia de noticas DPA.

El ensayo reveló que, en promedio, un litro contenía unos 240.000 fragmentos de plástico detectables, entre 10 y 100 veces más que estimaciones anteriores, basadas en tamaños más grandes".

"Los nano plásticos son tan pequeños que, a diferencia de los micro plásticos, pueden pasar a través de intestinos y pulmones al torrente sanguíneo y desde allí viajar a órganos como el corazón y el cerebro".

"Pueden invadir células individuales y atravesar la placenta hasta los mismo cuerpos de los fetos", indica la publicación estadounidense, que basa su mayor enfoque en las ciencias biomédicas.

"Más de 30 millones de toneladas se vierten anualmente al agua, muchos fabricados con plásticos, que desprenden partículas mientras aún están en uso", advierte el análisis de PNAS.

"Los plásticos en el agua embotellada se convirtieron en un problema público en gran medida después de que un estudio de 2018 detectara un promedio de 325 partículas por litro; que en estudios posteriores se multiplicaron en número varias veces mayor", ampliaron los investigadores.

Los científicos probaron tres marcas populares de agua embotellada que se venden en Estados Unidos, (se negaron a nombrar cuáles), "analizando partículas de plástico de hasta 100 nanómetros de tamaño, y detectando entre 110.000 y 370.000 partículas en cada litro, 90% de las cuales eran nano plásticos; y el resto eran micro plásticos, de eso están hechas muchas botellas de agua", reveló el informe

El trabajo de PNAS también observa que se usa para "gaseosas, bebidas deportivas y productos como kétchup y mayonesa".

"Probablemente ingresa al agua cuando se desprenden trozos, cuando se aprieta la botella o se expone al calor, muchas partículas ingresan al agua cuando se abre o cierra repetidamente la tapa, y pequeñas partículas se desgastan", sugieren los autores de la monografía científica. (Télam)