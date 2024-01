Detectaron tres casos sospechosos de dengue en Neuquén

El Ministerio de Salud de Neuquén informó hoy que tres personas presentan síntomas compatibles con dengue -aún sin confirmación de laboratorio- una de ellas en San Martín de los Andes, otra en Villa La Angostura, y la tercera en la capital provincial, todas con nexo epidemiológico fuera de la provincia.

En el caso de San Martín de los Andes se trata de un turista proveniente de Chaco, que se encontraba vacacionando, y permanece internado en un centro de salud local; mientras que la persona de Villa La Angostura requirió asistencia de mayor complejidad, y por ese motivo se dispuso su traslado al Hospital Provincial Neuquén, ubicado en la ciudad capital.

En tanto, otra persona "concurrió con síndrome febril a un nosocomio de la ciudad de Neuquén", informaron desde la cartera sanitaria, a través de un comunicado, en el que precisaron que también "cuenta con nexo epidemiológico fuera de la provincia (antecedente de viaje a zona endémica con circulación viral sostenida)".

Según indicaron, "se encuentra cursando los síntomas de manera ambulatoria, en buen estado general de salud, cumpliendo con todas las medidas del caso".

"Si bien el mosquito del dengue mostró que puede reproducirse en la ciudad de Neuquén, aún no puede asegurarse que esté establecido. Por ello, evitar los criaderos de mosquitos es fundamental para que el mismo no se desarrolle", recordaron desde el Ministerio de Salud.

De manera histórica, se determinó que la ciudad de Neuquén era el límite de distribución sur del Aedes aegypti (el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya en Argentina), por esa razón, desde 2009, se realiza la vigilancia del vector y se evalúa su capacidad de llegar a la región y reproducirse.

Como resultado de esa vigilancia, en 2010 y 2012, hubo dos hallazgos aislados y autolimitados de huevos del vector, lo que demostró que este había sido capaz de llegar, pero no había logrado permanecer en la región.

Sin embargo, en marzo de 2023 se detectaron huevos de Aedes aegypti durante doce semanas consecutivas en algunos sitios de la ciudad de Neuquén, mostrando que en esa ocasión el vector pudo completar varios ciclos vitales en la zona.

Los hallazgos, hasta el momento, no permiten aseverar que el mosquito ya se ha establecido como parte de la fauna local.

El año pasado se notificaron y estudiaron 44 casos de dengue en residentes neuquinos, de los cuales 19 resultaron positivos, pero ningún caso fue autóctono y se comprobó el antecedente epidemiológico de viaje a zonas endémicas con circulación viral sostenida (Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta, Santiago de Estero y Tucumán).

(Télam)