Detienen a dos hombres por una denuncia de abuso sexual de su sobrina de 11 años en Corrientes

Una niña de 11 años delató a dos tíos, por abusos sexuales cometidos al menos durante los últimos tres años en la ciudad correntina de Santo Tomé, donde ambos acusados permanecen detenidos y se aguarda que la víctima declare este viernes ante la Justicia.

A.C, de 23 años de edad y G.C, de 39, permanecen detenidos en una alcaidía policial de Santo Tomé, luego de que una sobrina de 11 años, hija de una hermana de ambos, los delatara en conversación con una tía, pareja de uno de ellos, por presuntos abusos sexuales cometidos durante al menos los últimos tres años.

Se trata de una causa judicial orientada por el fiscal Facundo Cabral, en la que el juez de Garantías subrogante de Santo Tomé, Edgardo Félix Blanco, dispuso preventiva sin plazo para ambos acusados, luego de una audiencia de medidas de coerción realizada el jueves 23 de noviembre.

Ambos imputados no prestaron aún declaración indagatoria y las autoridades determinaron que este viernes la niña pueda brindar su testimonio en cámara Gesell.

Los hechos fueron descubiertos el domingo 19 de noviembre, cuando la madre de la víctima, N. C., de 26 años de edad, había concurrido a votar en el balotaje presidencial y su hija quedó en compañía de una tía, pareja del menor de sus tíos – uno de los acusados – en un domicilio del barrio Cementerio de Santo Tomé.

La niña, su madre y otras dos hermanas comparten ese domicilio con sus abuelos maternos, y con uno de los tíos acusado de violarla.

Los hechos fueron relatados en un contexto de crisis de nervios y llanto, según detalló la madre de la víctima en una entrevista radial concedida al programa "Más que informados" de la FM Ciudad.

Según la mujer, la denuncia fue radicada en sede policial por presunto abuso sexual el mismo 19 de noviembre y el hombre de 23 años, se entregó al día siguiente, mientras que el mayor se fugó.

Luego de una serie de pedidos de los familiares, mediante mensajes privados de Facebook, el acusado dio a conocer el domicilio donde estaba escondido y fue atrapado por las autoridades, tres días después de la denuncia.

A este hombre, según relató N.C., le fue otorgada hace tres meses la libertad condicional en el marco de una condena a 25 años de prisión por homicidio, de la cual había cumplido 18.

Por otra parte, la niña reveló a su madre que ambos hombres cometieron abusos "con acceso carnal" y que la amenazaron con afectar de diversas maneras tanto a sus familiares como a ella si revelaba los hechos, por lo cual le reclamaban que no concurra a clases para no delatarlos ante sus docentes.

Según la reconstrucción mediante el testimonio de la víctima a su familia, "el menor de los tíos la tocaba desde los 8 años y en los últimos tres meses se agravó el abuso con la llegada del mayor", dijo la madre, quien afirmó desconocer "en qué momento pasó ni cómo pasó", aunque no descartó que en alguna oportunidad los abusos los hayan cometidos los dos hombres juntos. (Télam)