Detienen a un ambientalista acusado de vandalismo en Galería Nacional de Arte de Washington

Un activista medioambiental del estado estadounidense de Utah fue detenido, acusado de vandalizar un monumento conmemorativo de un soldado negro de la Guerra Civil en la Galería Nacional de Arte (NGA) de Washington, el año pasado.

El hombre, identificado como Jackson Green, miembro del grupo de activismo medioambiental Declare Emergency, está acusado de utilizar pintura roja con la que escribió las palabras "Honor Them" ("Hónralos") en la pared situada junto al monumento Shaw 54th Regiment Memorial (1900) de Augustus Saint-Gaudens, que honra a uno de los primeros regimientos exclusivamente negros que se alistaron para luchar en la Guerra Civil estadounidense.

El hecho, por el que Green fue detenido, tuvo lugar el 14 de noviembre y según se informó recientemente, los daños ascienden a 700 dólares.

En su declaración, Green estableció un paralelismo entre los sacrificios del 54º Regimiento de Shaw, que luchó para acabar con la esclavitud en el siglo XIX, y los grupos en primera línea de la crisis climática en el siglo XXI.

Para el activista, "Joe Biden debe declarar una emergencia climática en su honor". "La gran mayoría de las personas que están siendo perjudicadas por la emergencia climática ahora y que lo serán en el futuro son personas que se parecen a los soldados del 54º de Massachusetts", agregó.

Hechos similares se registraron en abril de 2023, cuando Joanna Smith y Timothy Martin, presuntos cómplices de Carolina del Norte, mancharon de pintura la caja y la base de la Pequeña bailarina de catorce años de Edgar Degas, además de golpear la caja varias veces, consignó The Art Newspaper.

En ese momento, el NGA retiró la escultura de la exhibición pública durante diez días, y los funcionarios afirmaron que costó al museo más de 4.000 dólares en reparaciones de conservación.

En este hecho, Smith se declaró culpable de un cargo de causar daños a una exposición del NGA el pasado mes de mayo y la justicia le dará la sentencia el 3 de abril de este año, mientras que el juicio contra Martin está previsto para el 26 de agosto próximo.

El caso de Green, que actualmente está siendo investigado por el FBI, representa un caso más de "eco-vandalismo", o activismo climático dirigido contra obras de arte. En los dos últimos años, varias acciones de alto nivel de grupos de defensa del clima como Just Stop Oil atacaron obras famosas de algunos de los museos más populares del mundo, como la rociada con sopa de los Girasoles de Vincent van Gogh en la National Gallery de Londres y la Mona Lisa de Leonardo en el Louvre, que generaron una enorme atención mediática. (Télam)