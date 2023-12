Detienen a un hombre acusado de cortar cables subterráneos de energía

Un hombre de 41 años fue detenido esta madrugada acusado de haber cortado cables subterráneos del tendido eléctrico de media tensión de un sector de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca afectado por la falta de suministro, tras el temporal del 16 de diciembre, con el fin de robárselo para una futura venta ilegal, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió pasada la 1 cuando fue detectado por personal de Infantería de la policía bonaerense, que junto con sus pares del Comando de Patrullas y de comisarías, recorrían los barrios Portal del Este, Punta Blanca y alrededores en forma preventiva ante el corte de la energía.

Un jefe policial dijo a Télam que "en momentos en que el personal recorría el camino viejo hacia Punta Alta y a metros del relleno sanitario observaron a una persona que estaba cortando los cables".

"Con diversas herramientas esta persona cortaba los cables subterráneos de media tensión que alimenta al sector y que se encuentra en reparación para poder reestablecerla", agregó.

Precisó que los efectivos procedieron a detener al hombre, de 41 años, al que le secuestraron sierras y pinzas, entre otras herramientas, y señalò que inmediatamente, fue trasladado a la comisaría de Ingeniero White, donde se le abrió una causa por "tentativa de robo agravado".

Por su parte, desde la comuna Bahía Blanca se pidió hoy a los vecinos estar "en alerta" debido a que se registraron llamados telefónicos para relevar situaciones de asistencia y reportar incidentes, en el marco de una presunta estafa.

"De ningún modo se solicitan códigos u otro tipo de información que no corresponda a la emergencia", señaló el municipio tras tomar conocimiento de diversas situaciones por presuntas estafas telefónicas.

En un comunicado, la comuna reiteró que "desde el municipio no se solicitan códigos relacionados a consultas y reclamos a través de ninguna comunicación".

Según se informó, los reclamos que se cursan a través del sistema Emergencia Bahía únicamente requieren nombre, fecha, domicilio, contacto telefónico, estado de situación y necesidades.

Posteriormente, voluntarios que trabajan junto al municipio se contactan pero "de ningún modo se solicitan códigos u otro tipo de información personal que no corresponda a la emergencia".

(Télam)