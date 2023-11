Detienen en Bolivia a un hombre prófugo acusado de abuso sexual contra su hija

Un hombre de 53 años acusado por abuso sexual contra su hija, que era buscado con "alerta roja" internacionalmente y estaba prófugo desde 2017, fue detenido hoy en Bolivia por efectivos de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en articulación con Interpol del país vecino, informó hoy la fuerza de seguridad porteña.

En los próximos días se tramitará la extradición al país.

En marzo de este año, la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol de La Paz puso en conocimiento a la Policía de la Ciudad que "el imputado había sido identificado mediante un control poblacional determinándose a posteriori que sobre este pesaba una alerta roja en el ámbito internacional emitida por la Justicia argentina", precisaron desde la fuerza..

No obstante, "como el acusado no poseía orden de detención dictada por un juzgado competente de Bolivia, no se podía llevar adelante su detención", explicaron.

Ante esta situación, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 33, tomó intervención y dispuso que se realicen las diligencias en conjunto para "dar con el agresor, que se encontraba prófugo desde octubre de 2017", añadieron.

En octubre pasado el Tribunal Supremo de Justicia de Santa Cruz de la Sierra emitió la orden de detención del ciudadano, "gracias a lo cual en las últimas horas se concretó su detención con posterior traslado a una unidad carcelaria a la espera de su extradición a nuestro país", informaron.

El agresor está acusado de "haber abusado sexualmente de su hija con acceso carnal y tocamientos en reiteradas oportunidades en una vivienda del Barrio 31 bis, en el marco de distintos hechos que habrían ocurrido entre los años 2006 y 2011, cuando la víctima tenía entre 7 y 12 años". (Télam)