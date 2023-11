Disminuyó la cantidad de conductores que consumieron alcohol involucrados en siniestros viales

La cantidad de personas conductoras que consumieron alcohol, que estuvieron involucradas en siniestros viales y que fueron atendidas en guardias de hospitales, se redujo en los últimos cinco años, según un estudio realizado por el Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que depende del Ministerio de Transporte de la Nación.

El análisis refleja que en las guardias de hospitales de todo el país disminuyó la atención a personas conductoras involucradas en siniestros viales que declararon haber consumido alcohol previamente. La comparación es con una misma investigación similar realizada en el 2018.

La investigación se llevó a cabo en las salas de emergencias de hospitales públicos de todo el país y fue coordinada junto al Ministerio de Salud de la Nación y a Fundartox.

Entre los resultados del trabajo a cargo del organismo, se destaca que el 12,4% de los pacientes atendidos en la guardia fue como consecuencia de un incidente de tránsito, contra el 15,3% de años anteriores.

Con respecto al consumo de alcohol, el 22,1% del total de los conductores atendidos en urgencias por motivo de siniestralidad vial declararon haber consumido alcohol en las 6 horas previas al hecho, siendo esta cifra inferior a la medición de 2018, que se registró en un 25,1% de los casos.

Desde mayo de este año rige la Ley de Alcohol Cero al volante en todas las rutas nacionales.

Además, la norma está vigente en 18 provincias argentinas.

“Este tipo de estudios nos muestra el impacto que tuvo la Ley Alcohol Cero para cuidar la vida de las personas. Esa Ley que con tanto esfuerzo y convicción impulsamos desde el Ministerio de Transporte y la ANSV, con el apoyo incondicional de Sergio Massa. Hoy, menos personas alcoholizadas protagonizan siniestros viales”, destacó el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano.

En ese sentido, agregó: “Además, quienes participan de un hecho vial y no bebieron ni una gota, terminan con lesiones de menor gravedad. Este es un ejemplo que demuestra a las claras la importancia de no consumir alcohol al volante y es también un llamado para los distritos que aún deben adherirse a la norma, porque el alcohol cero no sólo evita siniestros viales, también puede ser la diferencia entre pasar un mal momento o perder la vida”.

“Mostrar esta información es seguir demostrando la importancia que tiene el Estado en esta política pública”, manifestó a su vez la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y añadió que “es información para la acción y es una decisión política y federal consolidarla, porque sin la información de cada provincia no podríamos hacerlo desde Nación”.

De acuerdo con el perfil de los conductores que declararon haber tomado alguna bebida alcohólica previamente, el 26,4% fueron hombres y el 11,7% mujeres, y se refleja una baja en ambos casos (en 2018 los porcentajes fueron 28% y 14,3%, respectivamente).

En cuanto al tipo de usuarios, los casos que vincularon a la siniestralidad y al consumo de alcohol previo se dio en un 28,1% en automovilistas y un 22,5% en motociclistas.

Otro dato que se desprende del estudio tiene que ver con la vinculación entre el consumo de alcohol, los conductores siniestrados viales y la gravedad de las lesiones, ya que tanto en automovilistas, como en los motociclistas, la presencia de alcohol generó lesiones de mayor gravedad.

Del total de pacientes siniestrados viales atendidos en las salas de emergencias de hospitales públicos argentinos (12,4%), se desprendió que fueron mayormente hombres (63,5%), principalmente menores de 35 años (65,4%).

Además, se precisó que 8 de cada 10 de los siniestros viales tuvieron participación de usuarios vulnerables: 65% motociclistas, 9,2% peatones y 6,9% ciclistas.

La mayor participación de motociclistas lesionados ocurrió en las zonas del Noreste (NEA), con un 79,5%, y en el Noroeste (NOA), con un 80,7%. (Télam)