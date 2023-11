Docentes y estudiantes realizarán esta noche una vigilia "en defensa de la educación pública"

Docentes y estudiantes de todas las universidades del país anunciaron para esta noche la realización de una vigilia "en defensa de la educación pública", como una respuesta a las propuestas de "arancelamiento educativo" por parte del candidato presidencial Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA)

"Hoy, jueves desde las 20.00 y hasta la medianoche que comienza la veda electoral, estudiantes y docentes vamos a realizar una amplia convocatoria multisectorial en defensa de la educación pública", explicaron a Télam voceros de la protesta.

La idea, explicaron, "es realizar una vigilia en todas las universidades públicas del país bajo el lema `No negociamos la educación pública. No a la privatización, arancelamiento y voucher a la educación".

"No se solucionan con una motosierra los problemas que atraviesa hoy la educación. Que la educación deje de ser gratuita haría que miles de estudiantes tengan que abandonar la universidad", sostuvo Tomás Battaglino, responsable nacional del Movimiento Sur, una de las organizaciones convocantes.

La actividad de esta noche se enmarca en una serie de acciones que vienen llevando adelante las universidades de todo el país. (Télam)