Dos detenidos por el robo de la obra de Banksy pintada sobre una señal de tránsito

Dos personas fueron arrestadas este fin de semana en Londres, como sospechosas de haber robado el viernes pasado una obra del muralista anónimo Banksy que apareció al sur de la capital británica sobre una señal de tránsito callejera, y que el muralista reconoció como propia.

Según informó la Policía Metropolitana de Londres, un hombre, de unos 20 años, fue arrestado el sábado por el incidente y ha sido puesto en libertad bajo fianza hasta mediados de marzo, a la espera de nuevas investigaciones sobre el caso. En tanto, la misma fuerza de seguridad añadió que detuvo a un segundo sospechoso del robo este domingo.

El Ayuntamiento de Southwark, responsable de los servicios locales -incluyendo las señales de tránsito- indicó que quería la señal de tránsito de vuelta y reportó el incidente a la policía, lo que dio inicio a las investigaciones.

La pieza, que consiste en tres aviones de combate -similares a drones militares- pegados en una señal de Stop, en el barrio de Peckham, al sur de la capital inglesa, fue robada poco después de que el propio Banksy reconociera en Instagram que era una realización suya.

El enigmático grafitero suele publicar en sus redes sociales fotos de sus obras -ha hecho lo mismo por ejemplo en Ucrania- para reivindicar su autoría, pero una vez que posteó sobre esta flamante intervención, la señal de tránsito fue arrancada y robada, según videos de la escena filmada por varios testigos.

En las imágenes y videos que circularon en redes y medios, se puede ver cómo un hombre que, con ayuda de otro cómplice y un cortacadenas, se lleva la señal. Otros videos subidos a redes sociales muestran a los dos corriendo con la señal de tránsito bajo el brazo.

"No debió ser removida y queremos tenerla de vuelta para que todos en la comunidad puedan disfrutar de la brillante obra de Banksy", declaró la concejal Jasmine Ali, de Southwark.

Si bien la obra robada de Banksy no apoya explícitamente una causa concreta, se ha dado a conocer justo en un momento en que crecen los pedidos internacionales a favor de un cese del fuego en Gaza.

La guerra entre Israel y Palestina es una temática por la que Banksy ya se ha pronunciado anteriormente a través de sus obras. En 2017, abrió el Walled Off Hotel ubicado justo enfrente del muro de Cisjordania, de modo que todas las habitaciones tuvieran vista a las losas de hormigón coronadas con alambre de púa. "El hotel con la peor vista del mundo", lo había promocionado el propio artista.

Fue justamente en aquel muro divisorio donde Banksy estampó por primera vez una de sus obras más conocidas: el lanzador de flores (el título en su idioma original es "Love is in the air").

El muralista de fama mundial, cuyas obras se cotizan por decenas de millones de dólares, ha ocultado su identidad desde el inicio de su carrera, generando muchas especulaciones. (Télam)