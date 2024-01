Dos museos británicos prestan a Ghana tesoros saqueados en el siglo XIX

Con un préstamo extenso a Ghana de 32 objetos, en su mayoría de oro y plata pertenecientes a la corte real Asante de ese país africano y saqueados durante la época colonial del siglo XIX por el Reino Unido, el Museo Británico y el Victoria and Albert Museum sientan un precedente interesante que subasana la prohibición de repatriar el producto del expolio imperial.

En la fecha, el Museo del Palacio de Manhyia y los museos del Reino Unido anunciaron la colaboración cultural que permitirá el regreso de los objetos ceremoniales de oro y plata a Ghana, pertenecientes a la corte real de Asante, los cuales serán exhibidos a finales de este año en la ciudad de Kumasi, como parte de un compromiso de préstamo a largo plazo.

"Será la primera vez en 150 años que muchos de estos objetos se exhiban en Ghana", señalan en el comunicado conjunto, luego de ser sustraídos tras la tercera guerra anglo-asante en 1874.

"A finales de este año se expondrán en Kumasi objetos de oro y plata relacionados con la corte real asante, como parte de un préstamo a largo plazo acordado por el Museo Británico y el Victoria and Albert Museum", indicaron

El Victoria and Albert Museum prestará 17 piezas de su colección -13 adquiridos en una subasta londinense en abril de 1874 tras el saqueo del palacio real- mientras que el Museo Británico lo hará con 15 objetos, siendo todas piezas importantes de una colección mucho más amplia, que serán expuestas a partir de abril, sobre la base de un acuerdo de tres años, renovable.

Entre los objetos que se verán en el Museo del Palacio de Manhyia, ubicado dentro del complejo del palacio de Asantehene, se incluyen una espada Mponponso de 300 años de antigüedad utilizada en las ceremonias de juramento de los monarcas, una pipa de la paz de oro, un cuchillo ceremonial con vaina de los siglos XVIII o XIX, discos de alma de oro, ornamentos, collares, una cuchara coladora y un par de tobilleras de plata, entre otros.

La pipa fue el artículo más caro adquirido en la subasta londinense de la joyería de la corona Garrard's costándole al Museo Victoria y Albert en ese momento 85 libras, y se estima que fue utilizada para dar la bienvenida a los diplomáticos visitantes, informa The Art Newspaper.

Pero, entre los objetos en préstamo también figura un adorno de oro en miniatura de laúd que fue obsequiado en 1817 al diplomático británico Thomas Bowdich cuando se encontraba en Kumasi para negociar un tratado comercial.

Por su parte, el Museo Británico prestará "adornos asociados con dos de las guerras anglo-asante del siglo XIX (1873-4 y 1895-6), gran parte de los cuales fueron saqueados directamente del palacio en Kumasi y la mayoría de los cuales formaban parte de las insignias de los respectivos Asantehenes", informa el comunicado.

El convenio se concretó tras la visita oficial a Londres de mayo del año pasado del actual rey, Otumfuo Osei Tutu II, momento en que se realizaron reuniones con las instituciones, y con la participación de los asesores técnicos del rey africano, el historiador ghanés Ivor Agyeman-Duah y al británico Malcolm McLeod -partícipes de la creación del Museo Manhyia en 1995- quienes estuvieron negociando con los museos durante los últimos nueve meses, informan.

Pero es un proceso que comenzó en 1974 cuando el Asantehene (rey) pidió "garantizar la devolución de los ornamentos y otros objetos sustraídos de nuestro país por las fuerzas expedicionarias británicas en 1874, 1896 y 1900", indica el medio.

Los objetos serán prestados en virtud de acuerdos separados, y su exposición celebrará los 25 años de reinado actual que se cumple en 2024, y para conmemorar el 150 aniversario de la guerra anglo-asante y el centenario del regreso del Asantehene Prempeh I del exilio en las Seychelles.

De gran importancia cultural, histórica y espiritual, los objetos están "indeleblemente vinculados a la historia colonial británica en África Occidental, con muchos de ellos saqueados de Kumasi durante las guerras anglo-asantes del siglo XIX", señalan.

Algunos fueron extraídos por la fuerza como parte de pago de indemnización a los británicos, mientras que otros fueron subastados y más tarde se dispersaron entre museos y coleccionistas privados de todo el mundo.

Con una población estimada en 3,7 millones de habitantes, Kumasi es la sede del reino asante -siglo XVIII- y se encuentra en el centro del país africano, ubicado en la costa del Golfo de Guinea, lindante con Costa de Marfil y Togo.

País con muchos recursos naturales y oro, dedicado al comercio desde fines del medioevo, en el siglo XVII fue parte del comercio de esclavos, convirtiéndose en 1902 en colonia británica hasta su independencia en 1957.

Tal como señala la agencia francesa AFP, el acuerdo "se produce en un momento en que los museos e instituciones internacionales se muestran cada vez más dispuestos a devolver las piezas africanas expoliadas por las antiguas potencias coloniales británica, francesa, alemana y belga".

Los museos británicos no pueden legalmente desprenderse de los objetos aunque se consideren producto de saqueos.

Algunos medios consideran que este anuncio tenga repercusiones en el reclamo de restitución de otros países africanos como Nigeria y Etiopía. (Télam)