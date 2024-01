Dos operarios de un laboratorio de Mataderos fueron asistidos tras el derrame de material tóxico

Dos operarios de un laboratorio farmacéutico del barrio porteño de Mataderos debieron ser asistidos por el SAME este mediodía, tras el derrame de material tóxico, mientras que bomberos de la Ciudad de Buenos Aires procedieron a evacuar al resto del personal que se encontraba en el edificio sin que se registraran más afectados por el incidente, informaron fuentes policiales.

Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, efectivos de la Comisaría Vecinal 9 de la Policía del distrito y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) respondieron este mediodía a un llamado al 911 que daba cuenta “de un olor por derrame en un laboratorio, ubicado en José Enrique Rodó al 5600”, precisaron fuentes de la fuerza policial.

Una vez en el lugar “personal policial hizo un perímetro exterior” cerrando la circulación al tránsito en las calles aledañas y personal de Bomberos ingresó al inmueble “dando cuenta de la rotura de una botella con ácido, provocando derrame”.

En tanto, “treinta personas que se encontraban en el edificio fueron evacuadas ordenadamente” y personal de Bomberos “levantó parte del material derramado y lo llevó a la terraza del edificio, a cielo abierto”.

Por su parte, el director del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que “dos operarios fueros asistidos con oxígeno” y que se encontraban fuera de peligro, pero atravesaban “una crisis nerviosa”.

Asimismo, el funcionario aseguró que “no hay peligro para los vecinos de las casas linderas”, que la situación se encuentra “bajo control” y que aun "no se determinó qué tipo de producto" era el que se encontraba dentro del recipiente roto.

También explicó que el hecho ocurrió en el segundo piso de un edificio de tres plantas y que rápidamente se evacuaron de manera ordenada el resto de las personas que se encontraban adentro.

