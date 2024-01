Dotado con 35.000 euros, abre la primera convocatoria al Premio Paidós que se entregará en 2025

El sello referente en obras de no ficción de habla hispana perteneciente al Grupo Planeta lanza la primera convocatoria al Premio Paidós, un reconocimiento que se entregará en Barcelona a comienzos de 2025, que recibe manuscritos a partir de hoy y pagará 35 mil euros al ganador o ganadora.

El sello Paidós abre hoy la convocatoria online y recibe textos a través de su página web, www.premiopaidos.com, para participar del premio que se entregará en enero 2025, fecha en la que celebrará 80 años de historia.

Los autores pueden presentar sus manuscritos, que deben ser inéditos y de carácter divulgativo, desde hoy hasta el domingo 30 de junio de 2024 y la obra ganadora, además del reconocimiento en dinero, se publicará en América Latina, España y Estados Unidos.

Una vez recibidos todos los manuscritos, un jurado integrado por personalidades españolas y latinoamericanas del campo de la cultura, las ciencias sociales y las humanidades los analizará y deliberará su decisión.

El Premio Paidós se centrará en ensayos sobre humanidades y ciencias sociales que permitan explicar y divulgar ideas innovadoras en ámbitos diversos o descubrimientos recientes al público en general, así como en testimonios y biografías de personas cuyas vidas o logros extraordinarios merezcan ser contadas por su impacto en la sociedad.

El sello fue fundado bajo los valores del humanismo, el pensamiento y la curiosidad, ejes que atraviesan el premio anual de alcance internacional que están lanzando en este 2024.

Adriana Fernández, directora editorial de Planeta Argentina, dijo: "Nos complace convocar a este premio de ensayo Paidós que estamos inaugurando. Esperamos con ansias que las nuevas voces españolas y latinoamericanas presenten sus textos y participen de esta celebración del pensamiento y su divulgación, que no conoce fronteras"

Ediciones Paidós fue fundada en 1945 en Buenos Aires por dos jóvenes profesores universitarios, Jaime Berstein y Enrique Butelman, que empezaron a publicar a Carl Gustav Jung por primera vez en Argentina. "Conflictos del alma infantil" fue la primera obra del catálogo que todavía hoy sigue siendo emblemática.

Paidós, palabra que proviene del griego y cuyo sentido puede traducirse como "del niño", comenzó así una trayectoria fiel a su espíritu infantil y comenzó a hacerse preguntas sobre el mundo que nos rodea para encontrar grandes ideas que permitan explicarlo.

En la actualidad, el sello tiene un catálogo que reúne a algunos de los autores más relevantes del siglo XX y del actual: Erich Fromm, Carl Rogers, Melanie Klein, Claude Lévi-Strauss, Hannah Arendt, Roland Barthes, Michel Foucault, Zygmunt Bauman, Jacques Lacan, Noam Chomsky, Judith Butler, Martha C. Nussbaum, Steven Pinker, André Comte-Sponville, Naomi Klein, Michel Onfray, bell hooks o Shoshana Zuboff, entre otros muchos. (Télam)