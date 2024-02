El arte urbano español fue el gran ganador del concurso al Mejor Mural del 2023

Votado por la comunidad de arte urbano, el premio anual al mejor mural pintado durante 2023 que impulsa la plataforma Street Art Cities tuvo como grandes ganadores a artistas españoles entre los cientos de trabajos realizados el año pasado por artistas de más de 27 países, entre los cuales estaban tres argentinos.

El certamen, que celebra el arte callejero más popular de todo el mundo de acuerdo al voto de la mayor comunidad de este tipo de arte, dio a conocer las tres obras ganadoras del "Best of 2023" que incluye tres categorías: Mejor mural, Impacto e Innovación.

El premio al mejor mural del mundo fue para el artista Sfhir por una obra realizada en Fene (Galicia), el de Impacto fue para el artista conocido como Sabotaje al Montaje bajo el título "Las entrañas de la memoria" en Ondárroa (País Vasco), ambos en España; mientras que el de innovación fue para "Gravity", un trabajo del neerlandés Leon Keer ubicado en Wuppertal, Alemania.

Entre los 50 murales en competencia fueron preseleccionados 21 de artistas españoles, mientras que tres de esos trabajos que no llegaron a salir galardonados fueron pintados por los argentinos Julián Cruz Solano, el dúo Cíclope de Chascomús -integrado por Pilar Tolosa y Julián Razquin- y el reconocido internacionalmente Martín Ron.

La obra ganadora como mejor mural del mundo 2023 es del artista madrileño Hugo Lomas, conocido como Sfhir, quien se inició en el arte del graffiti a los 14 años. Su obra transforma la cara de un edificio en un violonchelo tocado por una joven.

El mural fue realizado en agosto de 2023 durante la edición inaugural del Perla Mural Fest en Fene, en homenaje a la desaparecida Sala Perla -antiguo espacio dedicado al cine y la música-, y reivindica precisamente la tradición musical de ese municipio ubicado en la región de La Coruña.

En un edificio de 9 pisos, el artista integró el pozo de luz al diseño dando lugar a un violonchelo tocado por un violonchelista. "Al verlo, no sólo te hace sentir pequeño su inmensidad, sino que te cautiva y no puedes apartar la mirada. Lo encantador es que por la noche parece cobrar vida; en la zona del mástil, cuando los vecinos encienden las luces de la escalera, los trastes del violonchelo se iluminan, creando una maravilla visual", explican en la plataforma.

Este mural quedó en primer puesto, seguido en segundo y tercer lugar por los españoles "A Dona do Estuario" de Lula Goce (Nigrán, Pontevedra), y "Copora" de Lugo realizada por Yoe 33.

En la categoría Impacto, el primer premio fue para "Las entrañas de la memoria", del artista canario Sabotaje al Montaje, seudónimo de Matías Mata, un artista nacido en 1973 que se inició desde el graffiti en 1990.

El artista creó un mural inspirado en la historia del pueblo costero Ondarroa, Vizcaya, en el marco del programa de Residencia Artística Kaminazpi sobre una pared de 15 metros por 8, en la tercera semana de la residencia. "He trabajado con fotos del archivo histórico de la ciudad para representar el matriarcado de la ciudad y el trabajo de las mujeres en este pueblo pesquero, con los colores del País Vasco", explicaba el artista citado por Street Art Cities.

Hace tres días, en su cuenta de Instagram Sabotaje al Montaje había posteado: "Que bonita sorpresa ser premiado en la categoría impacto social 2023 con mi mural ´Las entrañas de la memoria'" al tiempo que agradecía la visibilidad del proyecto que tuvo más de 10.000 votos.

El segundo y tercer premio fueron para "Atlas, the woman who carried the world" de JDL en Milán, Italia y "Changing the light bulb" del barcelonés Wedo (Nil Safont), en la ciudad de Tbilisi, Georgia.

A partir de la preselección de los expertos sobre murales "que aplican técnicas, estilos, materiales o formatos únicos", la tercera categoría, innovación, tuvo como gran ganador al creado por el artista Leon Keer durante la edición 2023 del Urbaner KunstRaum Wuppertal, en Alemania.

Keer, el autor de la obra titulada "Gravity" ("Gravedad") está considerado un artista líder en el campo del arte callejero anamórfico. El mural ganadora de esta categoría muestra un caja con canicas de vidrio que se desplazan más allá de la medianera de un edificio proyectándose sobre el piso lindante.

En segundo lugar quedó "Cobertura 2G" de Da2, realizado en España y una impactante instalación "Giants: Rising Up" del artista francés JR en Hong Kong.

Argentina estuvo representada en la ocasión por tres murales: "El rugir de la tormenta", el de Juan Cruz Solano, fue pintado en una edificio de la ciudad rumana de Sibiu que había ganado como "mejor mural" en la competencia mensual que realiza Street Art Cities, mientras que el trabajo del

dúo Cíclope de Chascomús, egresados de la Universidad Nacional de La Plata, es una pintura de enormes flores en color violeta y rojo que ocupa el lateral de un edificio de Valence, Francia

En cambio, los de estilo hiperrealista de Martín Ron fueron el del histórico tanque de agua de la ciudad de MIramar, en la costa atlántica con la impactante imagen de dos niños a punto de zambullirse al agua, y un homenaje a Lionel Messi -siguiendo al de Diego Maradona del 2022-, que puede verse en Avenida Belgrano y la 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires.

A la plataforma en línea Street Art Cities se suben todos los meses fotos de los murales recién realizados de los cuales se seleccionan ganadores mensuales y una vez al año se examinan los cientos de trabajos presentados y se eligen los mejores. La plataforma, la mayor comunidad de arte urbano del mundo, funciona como un gran mapa global del arte urbano. (Télam)