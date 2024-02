"El brote de dengue se adelantó en comparación con el 2023", sostuvo funcionaria bonaerense

La subsecretaria del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, sostuvo que "el brote del dengue se adelantó en comparación con el año pasado", y aclaró que "la ola de mosquitos que nos invadió no lo trasmiten, aunque hay insectos de dengue dando vueltas", y ratificó la presencia de esta "invasión" en 26 municipios bonaerenses.

Ceriani informó que "hay mosquitos que trasmiten otras enfermedades como la Encefalitis Equina", por eso recomendó seguir "con las medidas de prevención como la ropa larga, el uso de repelentes y espirales en lugares abiertos".

La Subsecretaria de Gestión de la Información contó que en la actualidad hay 26 municipios con dengue y se trata de "un registro histórico de casos".

"No sabemos si estamos en el pico, pero uno supone que habrá un aumento del brote, porque la curva viene en ascenso", dijo y subrayó que diariamente "se agregan distritos y se adelantó el brote de dengue en relación al año pasado".

Al ser consultada por la atención medica, indicó que "la provincia, por indicación del gobernador Axel Kicillof está haciendo un esfuerzo enorme para garantizarla y no está en discusión", y agregó que "cualquiera que requiera el sistema de salud debe ser atendida en territorio bonaerense".

"La salud es una prioridad, en un contexto difícil con un recorte de recursos porque se recibe la mitad de lo que aporta, no hemos dejado de prestar ningún servicio para los y las bonaerenses", añadió Ceriani, y remarcó que "algunos tratamientos médicos son garantizados por Nación, al igual que las vacunas, por eso tenemos las alarmas encendidas porque se entregaron menos cantidades".

Finalmente, anunció que "mediante un laboratorio público se están produciendo repelentes, así como también se lleva adelante para el cuidado de las personas controles de focos de dengue y fumigaciones en zonas de mayor riesgo", articuladas con los municipios bonaerenses. (Télam)