El calor no da tregua: alerta rojo en 11 distritos y más de medio país supera los 30 grados

(Actualiza el ranking de temperaturas) Más de la mitad del país ya superó los 30 grados este viernes y la ciudad de Mendoza puede llegar a registrar la ola de calor más extensa de su historia, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas de nivel rojo por temperaturas extremas "muy peligrosas para la salud" en la ciudad de Buenos Aires y 10 provincias, a la vez que rigen alertas de nivel naranja y amarillo en gran parte del norte y el centro de la Argentina.

"La semana termina con temperaturas extremas en gran parte del país", indicó esta mañana el SMN en su cuenta de la red social X.

En medio de una seguidilla de días con máximas que superaron los 40 grados en muchas localidades, el alerta rojo continúa para todo el territorio de las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca; la Ciudad de Buenos Aires; el sureste y parte del centro de la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense en localidades como Avellaneda, Berazategui, Lanús, Quilmes, Ezeiza, La Matanza, Merlo, Moreno, Pilar y Tres de Febrero.

También se extiende a gran parte de La Pampa; al noroeste de Córdoba; al norte y oeste de San Luis; al norte y centro de Neuquén; y al noroeste de Río Negro.

El nivel rojo, la máxima alerta dispuesta por el organismo meteorológico, implica un "efecto alto a extremo en la salud", informó el SMN.

Las temperaturas en esa zona son "muy peligrosas y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables", por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).

Según el ranking de temperaturas que actualiza el SMN cada hora, la ciudad más cálida del país era San Juan con 36.4 grados a las 11.

El segundo lugar lo ocupaba Las Lomitas, en Formosa, con una temperatura de 36.2 grados y una sensación térmica de 39.9.

El podio se completaba con Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco, con 35.8 grados y con la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, que para las 11 alcanzaba los 34.9 grados.

Para la tarde se prevé una temperatura máxima de 41 grados en San Juan y La Rioja; 40 grados en San Luis; 39 en la Ciudad de Buenos Aires y 38 en Mendoza capital.

Desde primera hora de este viernes las marcas térmicas se encuentran en ascenso y para las 11 más de medio país superaba los 30 grados.

De cumplirse el pronóstico, hoy la ciudad de Mendoza registrará la ola de calor más larga de su historia, con nueve días de duración, según indicó el investigador del Conicet Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos.

Hoy ya se batió el récord de temperatura mínima para un día de febrero en Mendoza con 25.7 grados, superando la marca anterior que se había alcanzado ayer, explicó Rivera a través de su cuenta en la red social X.

Por otro lado, se encontraban este viernes bajo alerta naranja el resto de la provincia de Buenos Aires; toda la provincia de Tucumán; el sudeste de Jujuy; el oeste de Entre Ríos; el sur de Santa Fe; el centro y sur de Córdoba; el norte de La Pampa; el sur de San Luis; el sur de Neuquén; y el centro y oeste de Río Negro.

El nivel naranja hace referencia a un "efecto moderado a alto en la salud" y las temperaturas "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo", precisó el SMN.

A su vez, regían alertas de nivel amarillo por calor para todo el territorio de Corrientes, Formosa, Chaco y Santiago del Estero, donde las máximas se ubicarán en torno a los 40 grados.

También afectaba a gran parte de Misiones, Entre Ríos, Salta, Córdoba y una porción del centro de San Luis, en la zona baja de Coronel Pringles y General Pedernera.

El nivel amarillo implica que las temperaturas tendrán un efecto leve a moderado en la salud pero pueden ser pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Frente a estas temperaturas extremas, el Ministerio de Salud recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores, evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Además, evitar comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros; permanecer en espacios ventilados o acondicionados y recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos pueden prevenirlo y contrarrestarlo. (Télam)