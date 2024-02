El calor no da tregua y sigue el alerta rojo en CABA y 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía hoy alertas de nivel rojo por temperaturas extremas "muy peligrosas para la salud" en la ciudad y provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, San Luis, Córdoba, La Pampa, Neuquén y Río Negro, a la vez que rigen alertas de nivel naranja y amarillo en casi medio país.

En el final de una semana marcada por el calor agobiante en casi todo el país con máximas que superaron los 40 grados, el alerta rojo continúa para todo el territorio de las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca; la Ciudad de Buenos Aires; el sureste y parte del centro de la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense en localidades como Avellaneda, Berazategui, Lanús, Quilmes, Ezeiza, La Matanza, Merlo, Moreno, Pilar y Tres de Febrero.

También se extiende a gran parte de La Pampa; al noroeste de Córdoba; al norte y oeste de San Luis; al norte y centro de Neuquén; y al noroeste de Río Negro.

El nivel rojo, la máxima alerta dispuesta por el organismo meteorológico, implica un "efecto alto a extremo en la salud", informó el SMN.

Las temperaturas en esa zona son "muy peligrosas y pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables", por lo que se recomienda aumentar el consumo de agua y no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales (entre las 10 y las 16).

Para la tarde se prevé una temperatura máxima de 41 grados en San Juan y La Rioja; 40 grados en San Luis; 39 en la Ciudad de Buenos Aires y 38 en Mendoza capital.

Desde primera hora de este viernes las marcas térmicas se encuentran en ascenso, siendo Viedma, en Río Negro, y la ciudad de San Juan, las localidades más calurosas del país con 30.2 grados a las 8.

Según el ranking que actualiza el organismo cada hora, el podio lo completaba San Fernando del Valle de Catamarca con 28.8 y La Rioja con 28.3.

Por otro lado, se encontraban este viernes bajo alerta naranja el resto de la provincia de Buenos Aires; toda la provincia de Tucumán; el sudeste de Jujuy; el oeste de Entre Ríos; el sur de Santa Fe; el centro y sur de Córdoba; el norte de La Pampa; el sur de San Luis; el sur de Neuquén; y el centro y oeste de Río Negro.

El nivel naranja hace referencia a un "efecto moderado a alto en la salud" y las temperaturas "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo", precisó el SMN.

A su vez, regían alertas de nivel amarillo por calor para todo el territorio de Corrientes, Formosa, Chaco y Santiago del Estero, donde las máximas se ubicarán en torno a los 40 grados.

También afectaba a gran parte de Misiones, Entre Ríos, Salta, Córdoba y una porción del centro de San Luis, en la zona baja de Coronel Pringles y General Pedernera.

El nivel amarillo implica que las temperaturas tendrán un efecto leve a moderado en la salud pero pueden ser pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Frente a estas temperaturas extremas, el Ministerio de Salud recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores, evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Además, evitar comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros; permanecer en espacios ventilados o acondicionados y recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos pueden prevenirlo y contrarrestarlo. (Télam)