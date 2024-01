El escritor español Sergio del Molino es el flamante ganador del XXVII Premio Alfaguara de Novela

El escritor y periodista español Sergio del Molino resultó hoy ganador del 27º Premio Alfaguara de Novela, dotado de 175 mil dólares, imponiéndose con su obra "Los alemanes", un texto que aborda la historia de un grupo de alemanes instalados en Zaragoza, las mutaciones del nazismo y el impacto del pasado en la historia personal de los individuos.

Finalmente seleccionada entre seis novelas finalistas y bajo el seudónimo Patricia Bieger., Del Molino ganó con una novela que, según el jurado, revela "oscuros secretos familiares en medio de un pasado por signado el nazismo" y "sacude la conciencia del lector".

El premio, anunciado durante una ceremonia en el Círculo de Bellas Artes de Madrid por el escritor Sergio Ramírez, se da en el marco del sexagésimo aniversario de Alfaguara y abre un año de celebración para un sello que hermana a España y América Latina.

"El pasado es algo que siempre está dormido y no podemos olvidar. Y si lo hacemos, hará un gran daño", advirtió el autor al ser consultado por el trasfondo del texto durante la celebración. "Es una novela sin apellido, sin desvíos. Es algo que no había hecho hasta ahora", confesó el autor al recibir el premio. "Vivimos tiempos recios y yo aspiro a que la literatura intente crear la ficción de que el otro no es un desconocido absoluto para intentar mitigar el misterio del otro para que no podamos deshumanizarlo", sostuvo sobre el "alegato" que subyace a la obra.

Del Molino es autor, entre otros, de los ensayos "La España vacía" (2016) y "Contra la España vacía" (2021). Ha ganado los premios Ojo Crítico y Tigre Juan por "La hora violeta" (2013) y el Espasa por "Lugares fuera de sitio" (2018). Entre sus novelas destacan "La piel" (2020) o "Lo que a nadie le importa" (2014). Su último libro publicado es "Un tal González" (2022).

El jurado estuvo compuesto por emblemáticos escritores del sello que han oficiado como presidentes de jurados anteriores del premio: el nicaragüense Sergio Ramírez, Juan José Millás, los españoles Rosa Montero y Manuel Rivas y la colombiana Laura Restrepo, además de la directora del sello Pilar Reyes.

El ganador recibirá además de 175.000 dólares, una escultura de Martín Chirino y la obra será publicada en forma simultánea en todos los países de habla hispana y llegará en abril a las librerías.

En la presente convocatoria, el sello recibió un total de 800 manuscritos. De este conjunto, 396 fueron enviados desde España, 104 desde Argentina, 109 desde México, 93 desde Colombia, 40 desde Estados Unidos, 20 desde Chile, 26 desde Perú y 12 desde Uruguay.

En 2023, ganó el escritor y comunicador peruano Gustavo Rodríguez con la tragicomedia "Cien cuyes", en la que aborda con destreza y humor la paradoja de los adultos mayores en nuestras sociedades, cada vez más longevas y a la vez cada vez más hostiles a la vejez.

(Télam)