El fotógrafo argentino Jorge Mónaco es elegido como finalista del Sony World de Fotografía 2024

Con una foto titulada "Retratos y paisajes" que intercepta a un hombre con atuendo extravagante sobre un paisaje desangelado, el fotógrafo argentino Jorge Mónaco resultó finalista de los premios Sony World de Fotografía 2024, el prestigioso galardón que en esta edición busca revertir la repercusión negativa que tuvo la anterior tras consagrar como ganadora a una imagen que luego se reveló había sido construida con inteligencia artificial.

Más de 395.000 imágenes provenientes de 220 países se postularon este año al premio, cuyo ganador será anunciado el 18 de abril y se llevará 25.000 dólares y una gama de equipos de imágenes digitales de Sony, así como una presentación individual de su trabajo en la exposición Sony World Photography Awards que tendrá lugar el próximo año, según anunciaron los organizadores en un comunicado.

Imágenes de un rinoceronte en cautiverio, un spa eslovaco y un campeón alemán de lucha con los dedos se encuentran entre los finalistas y preseleccionados a la distinción, para la cual se eligieron 30 finalistas en las 10 categorías profesionales del concurso, que abarcan retratos, deportes, paisajes y medio ambiente, con otros tres a siete fotógrafos preseleccionados en cada categoría.

La selección de finalistas realizada este año incluye a dos latinoamericanos: el argentino Jorge Mónaco y el chileno Lucas Urenda, quienes compiten en categorías distintas: el primero reviste en "Portfolio" y el segundo en "Deporte".

Mónaco, nacido en 1957, llegó a esta instancia decisiva con una imagen que muestra a un hombre que viste una llamativa robe de chambre aterciopelada con detalles bordados y aplicaciones de piel, así como un gorro de estilo cosaco del mismo material. Está recortado sobre un paisaje solitario que exhibe edificios sombríos y un promontorio de nieve acumulada sobre una calle no asfaltada.

Con "Retratos y paisajes", el fotógrafo -que ya en 2002 había recibido la Beca del Fondo Nacional de las Artes a la investigación por su ensayo "Los menonitas"- busca "arrojar luz sobre las vidas de la gente de grupos minoritarios, ya sea étnicos, religiosos o relacionados con el género", según acotan los organizadores del concurso en un comunicado.

En su categoría compite con el egipcio Aly Hazzaa que con su obra "Quest for Coherence" de (Egipto) capta momentos visuales ingeniosos en las calles de El Cairo. En el mismo rubro quedó seleccionada la serie "Parenthood", en la que Angelika Kollin (Estonia) examina el concepto de familia como núcleo de la vida, a través de una serie de retratos en blanco y negro de padres y sus hijos.

Por su parte, el chileno Lucas Urenda compite con "La otra patria", una obra que registra cómo influye la migración de otros países en los equipos de béisbol de Chile.

La corporación tecnológica busca dejar atrás la controversia que se generó el año pasado cuando coronó como vencedor al fotógrafo alemán Boris Eldagsen, quien rechazó el premio luego de admitir que había generado su fotografía con inteligencia artificial (IA). La imagen en cuestión mostraba a dos mujeres de diferentes generaciones en blanco y negro, una de ellas superpuesta sobre la otra. "Las imágenes de IA y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como éste. Son entidades diferentes. La inteligencia artificial no es fotografía. Por tanto, no aceptaré la distinción, afirmó entonces el artista.

Entre las fotos seleccionadas está la del español Javier Arcenillas en la categoría de Medioambiente: su obra, "Drought'" ("Sequía"), recoge imágenes de países de Oriente Medio en los que el agua se está convirtiendo en un bien cada vez más escaso.

Por su parte, bajo la clasificación de Bodegones, se destaca "Some Kind of Freedom IV: Creatio Ex Nihilo" del español Raúl Belinchón Hueso, donde el fotógrafo retrata objetos requisados por oficiales de prisión, creados "de la nada" por los presos, según la página web de la asociación.

Según la presidenta del jurado, Monica Allende, esta edición estuvo compuesta de trabajos de estilos diversos y "de gran calidad".

En nombre del jurado, la presidenta del jurado, Mónica Allende, dice: "El jurado quedó cautivado por la apasionada narración; capturando tanto las alegrías como los desafíos de la existencia humana en todo nuestro planeta. Nos emocionó el espectro diverso, creativo y de alta calidad de estilos fotográficos expuestos", según se consigna en el comunicado donde se consignan los ganadores.

El trabajo de los fotógrafos finalistas y preseleccionados del concurso Profesional fue juzgado por: Elena Navarro, curadora fotográfica, productora y consultora, México; Mutsuko Ota, directora editorial, revista IMA, Japón; Elisabeth Sherman, curadora principal, directora de exposiciones y colecciones, Centro Internacional de Fotografía (ICP), Estados Unidos; Tanzim Wahab, curador, Spore Initiative, Alemania y director del festival, Chobi Mela, Bangladesh; y Mónica Allende, Curadora Independiente, Consultora de Fotografía y Presidenta del Jurado. (Télam)