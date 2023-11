El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado será premiado por la Organización Mundial de la Fotografía

Por sus notables composiciones en blanco y negro realizadas a lo largo de una carrera que abarca más de 50 años en los que ha retratado las mayores atrocidades del ser humano y los más espléndidos parajes del planeta, el célebre fotógrafo sociodocumental brasileño Sebastião Salgado será reconocido por la Organización Mundial de la Fotografía, con sede en Londres, dentro de sus premios anuales de 2024.

La organización informó en un comunicado que Salgado, de 79 años (nacido en 1944 en Aimorés, en el Estado de Minas Gerais) recibirá el premio "Contribución destacada a la fotografía", lo cual lo convertirá en el segundo latinoamericano que lo logra, después de que lo recibiera la mexicana Graciela Iturbide en 2021.

"Sebastiao Salgado, uno de los fotógrafos más prominentes y famosos en la actualidad a nivel internacional, ha adquirido una enorme reputación por sus notables composiciones en blanco y negro realizadas a lo largo de una carrera que abarca más de 50 años", señala el texto sobre el artista.

El doctor en economía Sebastião Salgado se inició en la fotografía a los 30 años, pero la disciplina se convirtió en una obsesión. Sus proyectos de años de duración capturan bellamente el lado humano de la historia mundial que a menudo implica la muerte, la destrucción o el deterioro.

"Hoy, con un móvil se hacen imágenes de una calidad increíble, aunque eso no es fotografía. Es un lenguaje de comunicación, pero la fotografía es algo que tocas, guardas. Sin embargo, están cambiando las demandas", sostuvo en 2019 durante una entrevista con el diario El País sobre las nuevas formas de fotografiar.

"Es un honor para mí recibir este premio y que el público en general pueda disfrutar de mi trabajo. La fotografía es mi estilo de vida, la forma en que me expreso y, a lo largo de mi carrera, siempre he buscado capturar el momento histórico que estamos viviendo y contar las historias de nuestras especies y nuestro planeta", sostuvo el artista brasileño en un comunicado. Y concluye: "Uno fotografía basándose en sus raíces y en mi trabajo intento explorar nuestra experiencia compartida como seres humanos".

El premio, desde hace décadas, rinde homenaje a una persona o grupo que ha influido de forma significativa en el medio fotográfico, explica la organización en un comunicado.

El reconocimiento honorífico que recibirá el fotógrafo brasileño es parte de los "Sony World Photography Awards", con los que la organización británica premia a los mejores trabajos del año precedente y cuyos vencedores serán conocidos el 18 de abril de 2024.

"El estilo fotográfico característico de Salgado, el cual cubre desde emotivos retratos de comunidades indígenas y trabajadores industriales, hasta estudios sobre la migración y espectaculares panoramas del mundo natural, ha llegado al público de todos los rincones del planeta", añade la organización.

"Sus imágenes, que se han expuesto en las principales instituciones culturales y han aparecido en publicaciones especializadas de todo el mundo, se han convertido en un emblema del periodismo fotográfico contemporáneo", recalca el texto.

Como parte del reconocimiento, Salgado presentará decenas de sus fotografías, seleccionadas por el propio artista, en Londres, como parte de la exposición de los premios, en Somerset House, del 19 de abril al 6 de mayo de 2024. (Télam)