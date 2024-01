El fuego consumió 2.300 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces y el viento complica las tareas

El incendio en el Parque Nacional Los Alerces continúa "activo en todos los frentes con un comportamiento variable" y por el pronóstico de viento para esta tarde se prevé que se "complejice el escenario del combate" del fuego, que ya arrasó más de 2.300 hectáreas de bosque nativo en la provincia de Chubut, según informaron esta tarde autoridades locales.

En el operativo trabajan 348 personas, de las cuales 246 se despliegan en el terreno dedicadas específicamente al combate del fuego, indicó el parte emitido a las 14.

Durante la mañana de hoy continuaron los trabajos con líneas de agua y herramientas manuales en los ocho sectores del incendio forestal denominado El Centinela.

Parques Nacionales informó que este jueves a las 7 de la mañana "se utilizaron los medios aéreos para el traslado de personal hacia los puntos de distribución de las cuadrillas en los sectores con fuego".

También se informó que prosigue el análisis de situación sobre la evolución del incendio con observadores aéreos y en el terreno, quienes determinan las coordenadas para orientar las descargas de agua en los focos ígneos activos, señalaron.

También advirtieron que "durante la tarde de hoy se espera un fuerte aumento del viento proveniente del sector sector Oeste, con ráfagas de variada intensidad, hecho que dificultará la tarea de los brigadistas por los focos secundarios que se activan dentro del sistema de contención".

El dispositivo de apoyo aéreo consta de 5 medios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), con la operación de 3 helicópteros equipados con helibalde; 2 aviones hidrantes y un avión de observación; a los que se suman la flota de maquinaria vial y los drones de observación de los puntos calientes.

Las autoridades reportaron que mañana se sumará un avión anfibio tipo Fireboss que operará cargando agua directamente del Lago Futalaufquen, por lo que se establecerá una restricción total para las actividades náuticas en el espejo de agua.

Por la mañana, el jefe del departamento de Incendios Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Los Alerces, Mario Cárdenas, informó a Télam que el incendio "continúa activo, un poco más tranquilo porque aún no se ha levantado viento, pero sí tenemos para la tarde un pronóstico de mucho viento".

"Vamos a tener vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, así que calculamos que nos complicará un poco", detalló.

Por otro lado, desde la Dirección de Comunicación de la Municipalidad de la ciudad chubutense de Esquel informaron a Télam que en la zona de Alto Rio Percy, hasta el momento, "no hay ningún corte, ni evacuación, ni nada".

"Se están haciendo trabajos preventivos con máquinas para armar cortafuegos. El fuego está en la zona de la laguna Trafipán", indicaron desde el Municipio.

El fuego comenzó hace seis días y permanece "activo en todos los frentes", explicó por su parte la secretaria de Bosques de la provincia de Chubut, Cecilia Gajardo.

"Lamentablemente, por un tema climático de las condiciones imperantes en este momento, se ha complejizado un poco el escenario de combate del incendio y está superando las 2.300 hectáreas consumidas de bosques nativos", señaló la funcionaria en declaraciones al canal de televisión TN.

Respecto a las causas del incendio, Gajardo afirmó que "se presume que sería intencional porque el modelo de prendimiento que se observó al inicio de este fuego se repite y ya se ha visto también en otros eventos de fuego en otras temporadas".

Y puntualizó que "en el año 2023 se quemó una superficie similar en una zona muy cercana a ésta, también en un sector del Parque Nacional Los Alerces, de jurisdicción de la provincia, que se inició de la misma manera: en horas de la noche mediante focos menores que después se unen y conforman un incendio forestal grande porque son prendidos de manera que es difícil atacarlos a todos juntos".

Para la jornada de este miércoles coincidió con Cárdenas en que el pronosticó "no es alentador" y apuntó que desde este mediodía se espera que se intensifiquen los vientos.

El parte meteorológico notificó que los servicios turísticos habilitados se encuentran funcionando normalmente, y se recomendó conducir con extrema precaución en el tramo de la Ruta Provincial 71 que atraviesa el Parque Nacional, debido a la circulación de vehículos afectados a la logística del operativo.

"El uso de drones está prohibido en toda la jurisdicción del Parque Nacional, y se destacó que su operación puede causar graves accidentes ante el gran despliegue de medios aéreos en la zona próxima al incendio", concluyó el texto oficial emitido esta tarde. (Télam)