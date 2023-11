El futuro de los museos se debate con 250 expertos de todo el mundo en Buenos Aires

(Por Marina Sepúlveda) Tras un año de intensa preparación y bajo el título "El museo, una creación compartida: ética, transformación social y legado cultural", el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires recibe a partir de mañana y hasta el sábado la 55a Conferencia anual del Comité Internacional de Museos de Arte Moderno (Cimam).

El evento internacional reunirá a 250 expertos entre directivos de museos, curadores y profesionales del arte de todo el mundo y desplegará durante tres jornadas conferencias y recorridos culturales por la vibrante escena del arte local.

La conferencia anual del Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno (Cimam), una asociación sin fines de lucro que nuclea 700 miembros de los cuales unos 200 estarán presentes en Buenos Aires, tendrá como sede anfitriona al espacio situado en Avenida San Juan 350, CABA) con la idea de debatir en torno al rol social de los museos como una "construcción compartida" con sus comunidades, que al mismo tiempo promueve el "ecosistema artístico" local ante la mirada internacional.

Las expectativas y relevancia de este encuentro que incluirá recorridas y visitas a talleres de artistas, museos, fundaciones y galerías son múltiples y tienen como objetivo lograr un "real impacto en la proyección internacional del arte argentino", explica a Télam, Victoria Noorthoorn, directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Desde que se dio a conocer Buenos Aires como la ciudad anfitriona, gran parte de la comunidad del "ecosistema del arte" comenzó a prepararse para un hecho poco usual: la visita a Latinoamérica de un número grande de directivos y curadores de instituciones de distintas partes del mundo, algo que tuvo lugar hace tiempo en Brasil o México, pero que en los últimos tiempos ha tenido a la región postergada.

"Justamente esa fue una de las razones por las que se ofreció hacerlo en Latinoamérica surgiendo la posibilidad de ser anfitriones de este gran encuentro en Buenos Aires, incluso, hubo una entusiasta recepción de todo el ecosistema local de museos, fundaciones, archivos, galerías e incluso artistas abriendo sus talleres, entendiendo la fabulosa oportunidad que significa para nuestra escena tener a 200 directivos de museos con posibilidad de decisión visitándonos", refiere a Noorthoorn.

"Es un acontecimiento histórico y ya es transformador incluso antes de comenzar porque hay varios representantes que llegaron hace una semana y están visitando a artistas en sus talleres y se están gestando proyectos a futuro de proyección internacional para el arte argentino", añade la directora del Moderno sobre las repercusiones iniciales.

Propuesta Buenos Aires como sede por iniciativa de Noorthoorn, quien integra la Junta Directiva del Cimam desde 2019, la 55a Conferencia será el marco escogido para discutir desafíos y prioridades de los museos, intercambiar información, proyectos y buenas prácticas, y fortalecer la red internacional que viene consolidándose globalmente en los últimos años.

​​​​Pero también es la primera vez que el Cimam abordará en sus 60 años de historia "el papel social que desempeña el museo de arte", una función que se encuentra en el centro de las prácticas museísticas regionales en respuesta "a contextos económicos poco desarrollados en los que la disparidad social, la desigualdad y la discriminación están a la orden del día", a partir de micropolíticas que promueven transformaciones sociales concretas y construcción de comunidad.

En las 54 conferencias anteriores -desde la inicial de 1962 realizada en La Haya, Países Bajos- "el rol social y educativo del museo ha estado ausente de los debates, en cambio se trataron temas como los museos globales, la digitalización o la constitución público-privada -dice Noorthoorn- pero el rol e impacto social de un museo que se dedica al arte de nuestro tiempo, a trabajar con artistas vivos que responden a coyunturas específicas del presente y desafíos para la humanidad, estuvo ausente".

"Es muy relevante que esta temática sea levantada por una Conferencia en Argentina, inserta en Latinoamérica con su larga trayectoria de trabajo educativo y social por parte los museos -añade Noorthoorn-. Somos realmente una región que tiene una trayectoria muy importante en el tema y en ese sentido podemos ser referentes internacionales".

Esto es algo que pone en foco el trabajo específico del museo que dirige, al que define como "un norte cotidiano y una prioridad institucional fundamental", desde el impacto social, la inclusión, accesibilidad, el trabajo dentro y fuera del museo y el área de educación apuntalando instituciones educativas y proponiendo recursos a docentes, un "trabajo social que hacemos y nos atraviesa neurálgicamente, lo vi ausente de ese historial de conferencias", expresa.

Los museos se han ido reconfigurando, con mayor fuerza desde la pandemia, siendo importante marcar su rol como "un espacio pleno que contribuya a la construcciones de valores democráticos, respeto, entendimiento y de un compartir valores básicos, siendo necesario que ese museo se constituya en diálogo con la sociedad", dice la anfitriona. Y agrega: "No puede ser el museo una voz autoritaria que viene a imponer, sino que esos saberes necesariamente se construyen en diálogo con todos los entramados sociales: ese museo más permeable, más cercano a la gente, que responde, pregunta, es un museo que se notó bastante con el tránsito de la pandemia".

De hecho, indica, "la pandemia nos mostró otras maneras de estar, de hacer, de comunicarnos, y en estos tiempos muy convulsionados en el mundo en todo sentido que estamos viviendo, desde hace ya varios años, los museos de arte moderno y contemporáneo se han convertido en voces que hablan a las coyunturas y a los problemas de la gente y sociedades, y a las grandes preguntas respecto del futuro y los jóvenes".

Esta puesta en común de los cuestionamientos puede ser enriquecidas -propone- y ser atravesada "de la mano del arte a través de las miradas de artistas, jóvenes y no tanto, que se las hacen, porque el arte pone sobre la mesa una cantidad de preguntas que atraviesan a la humanidad, y el museo se convierte en una posible caja de resonancias, en una voz, un espacio de respeto, entendimiento de las diversidades y distintas miradas", reflexiona.

"La posibilidad de pensar otras maneras de relacionarnos es transformadora si uno la escala, como sucede con la pregunta '¿Cómo podemos transformar nuestra mirada como directivos de museos para que esos espacios sean cada vez lugares más relevantes, más en contacto con nuestras sociedades y ser tenidos más en cuenta por quienes tienen las herramientas para inspirarse en estas prácticas y llevarlas a otras escalas y niveles de la sociedad?'", apunta Noorthoorn.

Con un nuevo formato destinado a ocupar las mañanas de las presentaciones, los 16 oradores invitados tendrán 20 minutos para exponer. Se abordarán transversalmente a lo largo de estos tres días la "ética, valores y métodos", en tanto "preocupaciones centrales de las prácticas museísticas", y como cuestiones más específicas la responsabilidad social, el rol de los museos en las comunidades, el patrimonio y la creación de nuevas comunidades.

Si bien es un cronograma ajustado que difiere del habitual que se prolongaba hasta la tarde, se destinará algo más de una hora para una instancia de debate común entre los presentes en el auditorio del museo. Esto habilita que las tardes se dediquen a visitar una escena artística argentina que nada tiene que envidiarle a otras en "calidad y potencia", que está "en el más alto nivel internacional pero es muy poco vista por la lejanía y el costo", explica Noorthoorn.

"Durante toda la tarde los delegados participantes (directivos, curadores) se insertarán en la comunidad artística argentina para conocerla de primera mano, y esos recorridos han sido consensuados con ellos para que sean lo más afín a sus propios intereses", apunta.

El jueves, tras la inauguración con autoridades presentes, tendrá lugar el eje "¿Cómo pueden los museos adoptar la responsabilidad social? que contará con la presencia de la artista boliviana Elvira Espejo Ayca, también directora del Museo Nacional de Etnografía y Folklore de La Paz, Bolivia; Pablo Lafuente, director artístico del Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; Simon Njami, escritor y curador (Francia); Nicolás Testoni del museo-taller Ferrowhite de Bahía Blanca y Coco Fusco, artista y profesora de la Cooper Union de Brooklyn, Estados Unidos.

El viernes se abordará "El papel de los museos en las comunidades, la educación y la accesibilidad", que expondrá sobre educación, accesibilidad y salud mental entretejidas con el arte y las prácticas en ámbitos de cuidado y sanación, con el artista Luis Camnitzer (Estados Unidos), Daina Leyton del Instituto Moreira Salles de San Pablo; Marie Hélène Pereira asesora curatorial de la RAW Material Company, (Dakar, Senegal) y curadora de prácticas performativas en la Haus der Kulturen der Welt (Berlín, Alemania).

También estará la argentina Ana Gallardo, radicada en México, conocida por su proyecto Escuela de envejecer; y Teresa Cisneros, gerenta de Prácticas, Culture Equity Diversity Inclusion, del Wellcome Trust (Londres, Reino Unido).

¿Cómo pueden los museos coleccionar, preservar y proteger el patrimonio cultural a la vez que crean nuevas comunidades?, corresponde al panel del sábado, con Marian Pastor Roces (Filipinas), Luma Hamdan (Jordania), y la artista Yto Barrada (Brooklyn-Tánger). También habrá un diálogo entre María Belén Correa, directora y fundadora del Archivo de la Memoria Trans de Argentina (radicado en Hanover, Alemania) y Sidhi Vhisatya, curador, Queer Indonesia Archive (QIA), Jimbaran, Bali, Indonesia; y por último Claudia Zaldívar del Museo de la Solidaridad Salvador Allende (Santiago, Chile). (Télam)