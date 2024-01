El Gobierno porteño emitió recomendaciones por la alerta meteorológica por tormentas

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires emitió hoy una serie de recomendaciones ante la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por probabilidad de tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante agua en cortos períodos.

Entre las precauciones dirigidas a los vecinos de la ciudad, el Gobierno porteño recomendó no colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables.

En caso de encontrar alguna calle anegada, remarcaron no circular por ella, y tener cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros.

También destacaron asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción como chapas, ladrillos, tirantes, entre otros, y no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

Asimismo, exhortaron a no arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.

Desde el Gobierno porteño también sostuvieron no sacar la basura ya que los domingos no hay recolección, y la acumulación de residuos fuera de los contenedores puede tapar las alcantarillas.

En caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, remarcaron que se debe evitar trasladarse en zonas arboladas y no se debe tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

En cuanto a los automovilistas, recordaron usar siempre cinturón de seguridad y extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo, al recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

A su vez, indicaron circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.

En caso de detectar cualquier irregularidad que implique un riesgo, se debe comunicar de inmediato a la línea gratuita 103 de Emergencias en la Vía Pública y Edilicias. (Télam)