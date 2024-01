El Gobierno porteño trabaja en un proyecto local para crear una nueva ley de salud mental

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró hoy que se encuentran trabajando en crear "una nueva normativa local sobre salud mental", porque "la ley nacional actual no sirve" y mencionó la implementación de un sistema de capacitación especializada para el SAME y la construcción de nuevos espacios de atención para descentralizar la demanda.

"Estamos trabajando en una normativa local porque la ley de Salud Mental nacional actual no sirve", indicó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en un reunión que mantuvo con personas y familiares que realizaron tratamientos por adicciones en la Casa Lucero, ubicada en el barrio porteño de Villa Soldati, uno de los centros de atención ambulatorios que dependen del Gobierno porteño.

El jefe de Gobierno local estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida y el actor Gastón Pauls, creador de Seres libres y La Casa de la Cultura de la Calle ONG, que es una institución que brinda herramientas y contenidos orientados a la prevención de adicciones, y que participa con talleres comunitarios artísticos en Casa Lucero, según informó hoy un comunicado oficial del Gobierno porteño.

Sobre la nueva ley de salud mental local, Macri aclaró que "son medidas que llevan tiempo, pero ya están en la agenda del Gobierno de la Ciudad y estamos trabajando en ello".

"Nuestro objetivo es poder adaptar la ley de salud mental nacional a las necesidades que tenemos en la Ciudad y definir qué abordaje le damos. Esto será fundamental no solo para la persona que consume sino también para la seguridad de todos los vecinos", aseguró Macri.

Según se informó, desde el Gobierno local "comenzaron a desarrollar protocolos específicos de evaluación para identificar la gravedad del trastorno mental de la persona, su vulnerabilidad y el riesgo que pueda tener para sí misma y para otros".

Además, el documento detalló que las modificaciones previstas en la nueva ley de salud mental local busca "fortalecer la atención, creando un sistema de capacitación especializada permanente para el personal médico del SAME".

"También se trabaja en la construcción de nuevos espacios para descentralizar y descomprimir la demanda del sistema de Salud Mental de la Ciudad, sumando más Centros de Acompañamiento Terapéutico para ellos y sus familiares", informó el comunicado.

Por otro lado, agregaron que "se buscará fortalecer el sistema de emergencia y especializar la asistencia en adicciones para que pueda atender de manera temprana los pedidos de ayuda que se presentan durante las madrugadas en las salas de emergencia".

Casa Lucero cuenta con equipos interdisciplinarios conformados por profesionales psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, talleristas y operadores socioterapéuticos. Es un espacio dedicado a la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación psicosocial.

Además de Casa Lucero, la Ciudad de Buenos Aires dispone de otros cuatro centros de atención para estos fines, como lo son Casa Fátima, Casa Flores, Casa "Somos Familia" y Casa Puerto. (Télam)