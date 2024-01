El historiador bestseller Yuval Noah Harari lanza "Nexus", la historia de las redes de información

Conocido internacionalmente por el éxito de "Sapiens", el historiador y bestseller israelí Yuval Noah Harari publicará en septiembre "Nexus", un recorrido por la historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la inteligencia artificial que busca darle al lector un marco teórico para entender el presente.

El libro, que Penguin Random House publicará al mismo tiempo en inglés, castellano, alemán y portugués, ampliará y profundizará la visión de Harari sobre el avance en materia de inteligencia artificial. En un artículo firmado por él en abril de 2023, publicado en New York Times y luego traducido y distribuido en muchos portales de otros países, el historiador realizó algunas reflexiones provocativas e impactantes sobre el tema. El texto señala, por ejemplo, que “durante miles de años, los humanos hemos vivido dentro de los sueños de otros humanos. Hemos adorado dioses, perseguido ideales de belleza y dedicado nuestras vidas a causas que se originaron en la imaginación de algún profeta, poeta o político. Pronto nos encontraremos viviendo dentro de las alucinaciones de la inteligencia no humana”.

“No sé si los humanos podrán sobrevivir a la Inteligencia Artificial”, sentenció en ese mismo texto.

Un mes antes había firmado junto más de mil expertos y ejecutivos del mundo de las IA, entre ellos el cofundador de Apple, Steve Wozniak, una solicitada en la que pedían una pausa de seis meses en el desarrollo de sistemas más avanzados que GPT-4 para poder reflexionar sobre el impacto que esto tendría en la humanidad.

¿Pero qué tiene para decir un historiador en materia de inteligencia artificial? "Nexus" contempla a la humanidad desde la amplia perspectiva de la historia para analizar cómo los flujos de información han hecho y deshecho nuestro mundo. Basándose en una variedad de ejemplos históricos, desde la Edad de Piedra, pasando por la Biblia, la caza de brujas de principios de la Edad Moderna, el estalinismo y el nazismo, hasta el resurgimiento del populismo en nuestros días, Harari ofrece un marco para indagar en las complejas relaciones que existen entre información y verdad, burocracia y mitología, y sabiduría y poder.

La obra examina cómo diferentes sociedades y sistemas políticos han utilizado la información para lograr sus objetivos e imponer el orden, para bien y para mal. Y plantea las opciones urgentes a las que nos enfrentamos hoy en día, cuando la inteligencia no humana amenaza nuestra propia existencia.

"Estamos viviendo la revolución de la información más profunda de la historia de la humanidad, pero no podemos entenderla a menos que comprendamos lo que ha venido antes. Al fin y al cabo, la historia no es el estudio del pasado, sino del cambio. Nos enseña qué permanece igual, qué cambia y cómo cambian las cosas. Sin embargo, la historia no es determinista y en 'Nexus' no se defiende que comprender el pasado nos permita predecir el futuro. Mi objetivo es poner de manifiesto que, si tomamos decisiones con conocimiento de causa, podemos evitar los peores resultados. Porque si no podemos cambiar el futuro, ¿para qué perder el tiempo debatiendo sobre ello?", reflexionó Harari, meses antes del lanzamiento de su último libro.

Harari es historiador, filósofo y autor de los éxitos de ventas internacionales "Sapiens. De animales a dioses: Breve historia de la humanidad", "Homo Deus. Breve historia del mañana" y "21 lecciones para el siglo XXI". Se han vendido más de 45 millones de ejemplares de sus libros, traducidos a 65 idiomas, y solamente 'Sapiens' ha vendido 25 millones de ejemplares desde su publicación en 2013. El libro, que ha alcanzado el número uno en las listas de superventas de New York Times y Sunday Times, ha permanecido más de 220 semanas en la lista de los libros más vendidos de New York Times. (Télam)