El Juzgado Federal de Necochea busca a un joven que ingresó al mar en kayak en Claromecó

Un juez federal de Necochea inició una causa en el marco de la búsqueda de Federico Saihueque Cuevas, de 25 años, quien desde el domingo se desconoce su paradero luego de haber alquilado un kayak en el balneario de Claromecó, distrito bonaerense de Tres Arroyos.

Se trata del Juzgado Federal a cargo de Bernardo Bibel, quien inició un expediente caratulado como "búsqueda de persona" y por el cual comenzó con distintas tareas de investigación al tratarse de un sector náutico con competencia federal.

"Lamentablemente no hay ninguna novedad por el momento en el marco de una búsqueda que se ha hecho por tierra y por aeronavegación. Ni siquiera hay vestigios del kayak", dijo a Télam el magistrado desde Necochea.

Bibel sostuvo que "siempre la esperanza está", que se trabaja en el operativo de búsqueda y que en el marco del rastrillaje "no hay posibilidades de que se adentrara tanto", dijo en referencia al mar.

"Creemos que por las corrientes tiene que haber ido para la zona del Caracolero, donde fue arrastrado el kayak con la persona", agregó en referencia a un sector ubicado entre Claromecó y Reta.

El juez dijo a Télam que "es un lugar que por las corrientes, la plea y baja mar arrastra todo hacia esa zona" y que en otras oportunidades "ha habido hallazgo de personas o de restos de embarcaciones en esa zona, incluso rescates en poco tiempo".

"Es un hecho muy desgraciado, nosotros intervenimos porque se trata de una embarcación que no es de autopropulsión", dijo.

En cuanto a la reconstrucción del hecho, el juez hizo referencia a que el muchacho había alquilado el kayak en la zona de Puerto Mosquito, de Claromecó, donde hay un arroyo con salida al mar.

"Es una zona del arroyo, quien alquila es para estar por ahí, no es para salir al mar", dijo el juez Federal al indicar que Saihueque Cuevas "estaba con chaleco, incluso supimos que tenía una mochila" por lo que "estamos reconstruyendo todo".

El juez agregó que se está tratando de determinar "la intervención del cuerpo de guardavidas, pero forma parte de la investigación para ver qué tipo de contacto real y concreto hubo".

Es que según diversos testimonios y fuentes consultadas el joven "habría sido divisado el domingo a unos 5.000 metros mar adentro, en línea recta a la bajada de Dunamar pasadas las 19".

En ese sentido, se informó que "al ser invitado a volver a la costa manifestó encontrarse bien".

Consultado sobre el radio de la búsqueda, el juez dijo que no pueden "descartar que haya habido una corriente con un traslado a la otra zona, hacia Orense y Cristiano Muerto".

En este contexto, explicó que la Prefectura hace un cálculo donde "se establece una zona de búsqueda de acuerdo al horario y las corrientes, donde al mediodía se estaba estipulado entre Cristiano Muerto y Marisol".

"Hasta ahora sin resultados positivos lamentablemente, ni siquiera un avistaje posterior a las 7 de la tarde", agregó en referencia al domingo pasado.

Saihueque Cuevas, de profesión peluquero y oriundo de Tres Arroyos, concurrió el domingo a Claromecó donde -según indicaron sus familiares y allegados- fue visto por última vez alquilando un kayak en el sector de Puerto Mosquito, en las calles 12 y 13 del citado balneario.

Por su parte, desde la comuna de Tres Arroyos se indicó que hoy la búsqueda se llevaba a cabo por "agua y tierra, en la costa de Claromecó y toda la jurisdicción desde el arroyo Cristiano Muerto hasta el río Quequén".

"Por otro lado, la Prefectura Naval Argentina sigue la búsqueda acuática con el guardacostas Río Paraguay, una embarcación liviana y una moto de agua", agregaron al indicar que con el correr de las horas llegará al lugar una aeronave especializada en la búsqueda de objetos.

El domingo 14 del corriente también desaparecieron en el mar, entre Pinamar y Cariló, un kayak en el que navegaban Ramón Román y Gabriel Raiman, quienes se encuentran desaparecidos desde esa fecha y son buscados desde el 16 de enero. (Télam)