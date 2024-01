El módulo de alunizaje de EEUU Peregrine se quemará en la atmósfera

El módulo de alunizaje estadounidense que no pudo llegar a la Luna debido a una fuga de combustible durante el vuelo terminará desintegrándose hoy en la atmósfera terrestre, informó hoy la empresa diseñadora del dispositivo.

Astrobotic, la start-up mencionada, posicionó el módulo de aterrizaje "para un reingreso controlado" sobre las aguas del Pacífico Sur, indicó la compañía este jueves a través de la red social X (exTwitter).

El aparato, llamado Peregrine, estaba a unos 48.000 kilómetros de la Tierra el jueves por la mañana, señaló, publicando una fotografía de la Tierra oscurecida tomada desde el módulo.

Peregrine despegó a principios de la semana pasada desde Florida, pero rápidamente se detectó una fuga de combustible que le impidió alunizar, informó la agencia AFP.

Sin embargo, siguió operando en el espacio, recopilando datos de vuelo útiles para un futuro intento e incluso permitiendo experimentos a bordo.

La empresa se vio obligada a evaluar cómo finalizar la misión teniendo en cuenta las incertidumbres relacionadas con la fuga y para no generar problemas a los satélites en órbita terrestre o desechos en órbita lunar.

Este fin de semana anunció que había tomado "la difícil decisión" de mantener una trayectoria que dirigiera el módulo de aterrizaje hacia la Tierra.

"No creemos que el reingreso de Peregrine represente ningún riesgo para la seguridad y la nave se quemará en la atmósfera de la Tierra", señaló. (Télam)