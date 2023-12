El Museo del Louvre de París aumenta su entrada para sostener el ingreso de residentes

El Museo del Louvre decidió incrementar la entrada básica a ese espacio cultural llevándola de 17 a 22 euros a partir del 15 de enero próximo a tono con una serie de aumentos que regirán en Francia en coincidencia con el inicio de los Juegos Olímpicos que tendrán lugar en la capital francesa del 26 de julio al 11 de agosto.

Si bien las autoridades del museo informaron que los incrementos están destinados a apoyar programas de entrada gratuita para residentes franceses, este aumento del 29% contrasta con la inflación del 30% en el mismo período, según el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadísticas.

El incremento en el costo de la entrada, que es el primero desde 2017, también tiene como finalidad compensar un aumento del 88% en los costos de energía, según un comunicado de la institución.

El aumento de precio ayudará a subsidiar la entrada gratuita para algunos visitantes franceses, entre los que se encuentran actualmente profesores de historia del arte, desempleados, menores de 18 años de la Unión Europea y el personal del Ministerio de Cultura francés.

La revisión de precios, que se produce después de los Juegos Olímpicos de verano, es parte de un plan maestro de Laurence des Cars, director del Louvre, para regular la asistencia al museo más visitado del mundo, donde se espera que las cifras de visitantes este año aumenten, según difundió la publicación The Art Newspaper.

El número de visitantes en ese museo tuvo su récord en 2018, cuando llegaron 10,2 millones de personas que en un 80% asisten únicamente para ver la obra maestra de Leonardo Da Vinci, la Mona Lisa.

“¡En 2023, más de 3.600.000 visitantes, la mayoría de ellos franceses, [de] Isla de Francia y parisinos, atravesaron las puertas de las colecciones y exposiciones del museo más grande del mundo de forma gratuita!” dice un comunicado del Louvre.

Des Cars limitó la asistencia diaria este año a 30.000 visitantes, frente al máximo anterior antes de la pandemia de 45.000 y además anunció planes para una nueva entrada en su fachada este, con la finalidad de aliviar la congestión alrededor de la Pirámide del Louvre, diseñada por el fallecido arquitecto I.M. Pei.

El Louvre es el museo más visitado del mundo, con 86.000 m² de espacio abierto al público, y 7,2 millones de visitantes en 2022. La venta de entradas generó 76,5 millones de euros el año pasado, según el informe anual. Esto solo cubrió una cuarta parte de sus gastos de funcionamiento, el resto se financia con créditos del Ministerio de Cultura y otras fuentes, incluido el patrocinio, informa RFI.

En un comunicado de prensa, el museo subraya que "más de la mitad de los visitantes franceses entran gratis".

De los 8,7 millones de visitantes estimados en 2023, 3,6 millones (41%) no deberán pagar entrada.

"Estoy encantado y orgulloso de ver cómo el público francés, parisino, reivindica el Louvre. La calidad de esta relación está en el corazón de nuestra misión", declaró la presidenta del museo, Laurence des Cars, citada en el comunicado de prensa.

Por otra parte, para los numerosos turistas que visitarán París durante los Juegos Olímpicos, no es la única subida de precios anunciada: el costo de un pasaje de metro casi se duplicará durante el evento, hasta 4 euros cada uno (frente a los 2,10 euros actuales) y 32 euros por diez (frente a 16,90 euros). (Télam)