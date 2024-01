El Papa agradeció a acreditados en el Vaticano la "delicadeza" al cubrir escándalos de la Iglesia

El papa Francisco agradeció hoy a los periodistas acreditados ante el Vaticano la "delicadeza" al cubrir escándalos de la Iglesia y les pidió "no edulcorar las tensiones" dentro de la institución, luego de considerarlos sus "compañeros de viaje" por las coberturas en cada visita fuera de Roma.

"Son un poco mis compañeros de viaje", dijo Francisco al recibir en la Sala Clementina del Palacio Apostólico a los miembros de la Asociación Internacional de Periodistas ante el Vaticano (AIGAV, en italiano), entre ellos el corresponsal de Télam.

Durante un encuentro de poco menos de una hora, que incluyó un saludo personal a cada uno de los poco más de 100 participantes, Francisco destacó "la delicadeza que tienen tantas veces en hablar de los escándalos de la Iglesia, que los hay".

La referencia se da apenas un mes después de concluido el escándalo financiero por el que fue condenado el cardenal Angelo Becciu y tras un período tormentoso en el tema abusos en todo el mundo.

"Los vi tantas veces con delicadeza grande, con respeto, un silencio casi, digo yo, vergonzoso. Gracias por este comportamiento", sostuvo.

"La belleza de su trabajo en torno a Pedro es que se basa en la solidez de responsabilidad en la verdad, no en las frágiles arenas de la charla y la lectura ideológica; radica en no ocultar la realidad e incluso sus miserias, sin endulzar las tensiones pero al mismo tiempo sin hacer ruido innecesario, sino tratando de captar lo esencial, a la luz de la naturaleza de la Iglesia", enfatizó luego, en referencia a los temas vinculados a la Iglesia y a la figura de San Pedro, considerado el primer Papa y sobre cuya tumba está construida la basílica vaticana.

"Cuánto bien hace esto al Pueblo de Dios, a la gente más sencilla, a la Iglesia misma, que aún tiene camino por recorrer para comunicar mejor: con el testimonio, primero

incluso que con palabras", propuso luego.

Así, el Papa agradeció "el esfuerzo que hacen en mantener esta mirada que puede ver detrás de la apariencia, que sabe captar la sustancia, que no quiere ceder ante la superficialidad de los estereotipos y de las fórmulas preenvasadas de información-entretenimiento, que, en la difícil búsqueda de la verdad, prefieren la catalogación fácil de hechos e ideas según esquemas preestablecidos".

(Télam)