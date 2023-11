El primer ministro británico aseguró que no tiene intención de devolver los mármoles del Partenón

Aunque Grecia lleva décadas exigiendo la devolución de los mármoles del Partenón, el primer ministro británico Rishi Sunak, que se reunirá mañana con su homólogo griego, Kyriakos Mitsotakis, sostuvo que el estado británico "no tiene intención" de facilitar la devolución de estas piezas históricas", según afirmó hoy un portavoz del líder conservador.

La ciudad de Atenas, caracterizada por poseer sitios geográficos del siglo V a. C., incluida la Acrópolis, una ciudadela sobre un monte con antiguos edificios y el templo del Partenón con sus columnas, lleva años reclamando la devolución de los frisos del Partenón con el argumento de que fueron "saqueados" del país mientras estaba bajo ocupación otomana.

Desde la vereda opositora, Londres sostiene que las esculturas fueron adquiridas legalmente en 1802 por el diplomático Lord Elgin, quien las vendió al Museo Británico. En ese sentido, el portavoz de Sunak afirmó que el primer ministro ha sido "consecuente" en su posición, considerando que los mármoles del Partenón son "un activo importante" para el Reino Unido, que ha "salvaguardado" este patrimonio "durante generaciones".

Pese a la negativa, el primer ministro heleno, Kyriakos Mitsotakis, afirmó que el martes durante su reunión con Rishi Sunak en el marco de su visita de tres días al Reino Unido presionaría para que los mármoles fueran devueltos.

Por su parte, el vocero británico afirmó que "pertenecen legalmente" al Museo Británico y añadió: "Apoyamos firmemente esta posición, y las normas de esa institución prohíben la retirada de objetos de la colección". "No tenemos ninguna intención de cambiar la ley", insistió.

En una entrevista con la BBC el domingo, Mitsotakis estimó que mantener parte de los mármoles del Partenón, de 2.500 años de antigüedad, fuera de Grecia equivalen a "cortar la Mona Lisa en dos".

El Partenón, un templo construido en el siglo V antes de Cristo en homenaje a la diosa Atenea, fue parcialmente destruido en 1687, durante la Guerra de Morea, entre el Imperio Otomano y la República de Venecia. Luego, sufrió numerosos saqueos. Actualmente, partes del templo se exhiben en varios museos de todo el mundo. Desde 1817, el Museo Británico expone piezas del Partenón.

En la historia de las negociaciones estos países por piezas patrimoniales, hay registro de que, en 2023, tres fragmentos que habían estado en el Vaticano durante siglos fueron devueltos a Grecia. Según la prensa extranjera, este gesto aumentó la presión al British Museum para la restitución de las obras.

De este modo, Mitsotakis expresó su deseo de llegar a un acuerdo para que, al menos, algunas de las esculturas se vean en Atenas. Esto conllevaría a alguna contrapartida, como por ejemplo que “otros tesoros de Grecia, algunos que nunca han abandonado esas costas, se vean en el Museo Británico”.

Atenas, que reclama las piezas desde hace años, construyó expresamente en 2009 un nuevo Museo de la Acrópolis para demostrar que cuenta con un lugar adecuado para albergar ese tesoro arqueológico. Sin embargo, resta esperar a la resolución final.

(Télam)