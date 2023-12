El proyecto de ley del Ejecutivo estipula el cierre del Fondo Nacional de las Artes

El proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", enviado hoy al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional, impulsa derogar la creación del Fondo Nacional de las Artes (FNA), creado por el decreto-ley 1224 en 1958.

El artículo 589 del proyecto de "ley ómnibus" enviado hoy al Congreso establece la derogación de la Ley 1224, mientras el artículo 50 establece que el Poder Ejecutivo "procederá a la reasignación de los recursos humanos, presupuestarios y materiales con motivo de la derogación prevista en el artículo anterior".

A lo largo de sus 63 años de historia, músicos, plásticos, cineastas, actores, fotógrafos, escritores, bailarines, artesanos, arquitectos y diseñadores encontraron en el Fondo un espacio de promoción a través de becas, préstamos o premios.

A pesar de que en los últimos años ese aporte material material se ha debilitado al calor de la crisis económica y la inflación, la impronta y del organismo continúa legitimando a los artistas seleccionados.

Antonio Berni, Jorge Luis Borges, Leonardo Favio, Alejandra Pizarnik, Ricardo Piglia, Josefina Robirosa y Martín Kohan, fueron algunos de los artistas que formaron parte de los proyectos del Fondo.

Desde su inicio fue una institución precursora y un ejemplo a seguir en el mundo. Recién en 1965 se creó un organismo similar, el National Endowment of the Arts en Estados Unidos, que fue seguido por el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la Unesco, en 1974, y la Fundación Nacional de Arte de Brasil (FUNARTE), en 1976, entre otros.

La decisión de cerrar el FNA se contradice con la designación, a principios de diciembre, al frente del organismo del cineasta, productor y guionista Javier Torre, director de películas como "Fiebre amarilla", "Un amor de Borges" y "Vereda tropical". Según estaba previsto, Torre tomaría el lugar de la gestora cultural Diana Saiegh, quien se encontraba al frente de la institución desde 2019.

"Un organismo prestigioso como el Fondo Nacional de las Artes, que sus recursos casi no provienen del presupuesto del estado nacional, pretenden eliminarlo. Espero que los legisladores frenen toda esta locura", consideró el gestor cultural Diego Berardo, exdirector del Cultural San Martín, al enterarse de la noticia.

"Venían a bajar los impuestos y le quieren cobrar impuestos hasta a Shakespeare. Para el que no lo sepa, el Fondo Nacional de las Artes se financia con los derechos de autor de creadores fallecidos hace mas de 70 años y lo reinvierte en nuevos creadores", sostuvo, en la red social X, el guionista Leandro Calderone.

"ALERTA ARTISTAS: En el paquete de leyes que Milei acaba de enviar al congreso figura la DEROGACIÓN del Fondo Nacional de las Artes", advirtió el actor y director de teatro Emilio García Wehbi. (Télam)