El sureste de España registrará temperaturas "extraordinarias", cercanas a los 30 grados

Varias ciudades españolas comienzan la segunda semana de diciembre con temperaturas inusualmente altas para esta época del año, con marcas térmicas “extraordinarias” que pueden alcanzar los 30 grados en el sureste y que continuarán “por lo menos” hasta el miércoles, precisó hoy la Agencia Estatal de Meteorología local.

Rubén del Campo, vocero del organismo aseguró que a partir de este miércoles se irán "normalizando" las temperaturas para volver al frío propio de estas fechas y que este inusual registro se debe a la llegada de una masa de aire caliente a la Península.

El portavoz señaló que esta semana predominará por lo general el tiempo estable, con la excepción del extremo norte peninsular, donde podría llover el martes, precipitaciones que además podrían extenderse a otras zonas de forma débil, según consignó un despacho de Europa Press.

Así, “a partir del miércoles volverá el frío acompañado de las heladas nocturnas en el interior peninsular”, que se extenderán el fin de semana a amplias zonas del territorio, al mismo tiempo que persistirán los bancos de niebla y de nubes bajas a lo largo de la semana.

El especialista remarcó que, a pesar de que esta nubosidad baja no provoca un aumento notorio en las temperaturas diurnas, el ambiente de estas zonas con niebla por lo general no será frío ya que la masa de aire será húmeda y templada y por eso las temperaturas mínimas serán altas.

De este modo, se superarán los 20 grados en el Cantábrico y los 25 en el Mediterráneo, donde los termómetros alcanzarán hasta los 26 en la capital de Valencia y 27 en Murcia, aunque Del Campo no descarta “oscilaciones de entre 28 y 30 grados” en alguna localidad del sureste peninsular, valores que serían "extraordinarios" para mediados de diciembre.

Para mañana se espera una jornada muy cálida para la época en varias zonas, principalmente en el área mediterránea donde podrían superar los 25 grados y en ciudades como Málaga, Melilla o Murcia donde el termómetro podría registrar más de 27 al igual que en localidades del sureste peninsular, donde se rondarán entre los 28 y 30.

Según la Agencia Estatal de Meteorología de España aseguró que la llegada de vientos con fuerza que se desplazarán hacia el noroeste peninsular durante el miércoles junto con una masa de aire más fría que la anterior provocará un descenso en “la cota de nieve hasta los mil metros y bajará las temperaturas de forma generalizada”.

De este modo, en puntos del Cantábrico y del Tercio Sur, los valores diurnos podrían bajar hasta 8 grados, mientras que en el Mediterráneo, los termómetros todavía superarán los 20 grados.

El jueves predominarán las altas presiones, lo que mantendrá un tiempo estable y frío habitual para esta época del año durante la segunda mitad de la semana y las lluvias quedarán acotadas al extremo norte peninsular, con la posibilidad de algunos chubascos en Baleares, detalló el especialista. (Télam)