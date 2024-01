El temporal en Miramar fue "una tormenta severa focalizada con fuertes ráfagas", dijo el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no pudo confirmar que el temporal de viento y lluvia que afectó a la localidad bonaerense de Miramar y provocó la muerte de dos personas haya sido un tornado, luego del análisis de imágenes de satélites, pero sí que se trató de "una tormenta severa focalizada con fuertes ráfagas", mientras informó que "en la costa atlántica bonaerense las condiciones mejoraron".

"Luego de haber analizado fotos, imágenes de radar de satélites y todo lo disponible no podemos confirmar que haya sido un tornado. Había alerta meteorológico. Tuvimos tormentas fuertes y en algunos casos puntuales llegaron a severas", compartió a Télam la meteoróloga del SMN Cindy Fernández.

"En Miramar hubo además fuertes ráfagas de vientos. Fue un fenómeno muy focalizado, solo afectó esta localidad y no a los alrededores", agregó.

Entre las razones por las que se pudo dar la coincidencia de la tormenta con las fuertes ráfagas en esta zona, la meteoróloga explicó que "hay algunas evidencias de que podría haber sido un frente de ráfagas o una descendente", en relación esta última a un sistema de vientos que desciende desde una nube y al llegar a la superficie se dispersa en distintas direcciones.

"Estos fenómenos afectan zonas muy puntuales, relativamente pequeñas. Argentina es un país enorme, la mayor parte es campo. Si no se produce encima de una ciudad, no nos enteramos", dijo Fernández para dar cuenta de que se trata de un fenómeno meteorológico "habitual".

Distintos sectores de Miramar continúan hoy sin luz y el personal municipal y de bomberos trabajaba desde la madrugada en la remoción de árboles y estructuras caídas, tras el temporal de viento y lluvia que afectó anoche a la ciudad balnearia.

Tras el fenómeno se confirmó el fallecimiento de un joven de 17 años, a causa de las heridas sufridas en la cabeza tras la caída de un árbol en cercanías de su casa, y el de una mujer de 85 años.

La meteoróloga recordó que "este verano en particular tiene más cantidad de estos eventos que otros", porque se está frente "al fenómeno de El Niño, que hace que haya más días de tormentas y condiciones más favorables para que sean intensas".

En este sentido, el SMN registró en diciembre un promedio de lluvias por encima de lo habitual en la mayor parte del país, favorecidas por El Niño, un "fenómeno climático natural que se desarrolla por el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial y que cambia la circulación de la atmósfera, modificando los patrones de lluvia y temperatura alrededor del mundo".

Hoy se elevó a nivel rojo el alerta por tormentas severas en gran parte de la provincia de Corrientes, mientras que también rigen alertas de color naranja y amarillo por tormentas de menor intensidad en localidades de Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

"Las tormentas que se van a generar hacia el final de hoy en la zona de Cuyo y el noroeste argentino van a ser fuertes, con actividad eléctrica y posibilidad de granizo, y pueden haber algunas ráfagas intensas, de manera muy localizada", indicó la meteoróloga.

En relación a la costa atlántica, las condiciones climáticas mejoraron y no hay alertas meteorológicas. (Télam)