El ternero rescatado en Mar del Plata por una proteccionista ya está en un refugio de Córdoba

(Por Natalia Duhalde).- La joven marplatense proteccionista de animales y fundadora de la ONG "Patitas Mdp", que protagonizó una singular historia al pagar con recursos propios 80.000 pesos para "rescatar" a un ternero que era ofrecido en redes sociales para la cena de Nochebuena, contó que el animal ya se encuentra en un refugio de la provincia de Córdoba, donde quedará "al cuidado de varios personas con un mismo espíritu y un hábitat natural".

María Laura Golmar, estudiante en la Universidad Nacional de Mar del Plata, contó a Télam cómo se inició todo, que tuvo "un final feliz" y que se generó una enorme repercusión en redes sociales, con miles de comentarios, a partir de la nota publicada por esta agencia.

"Hace ya un mes en la plataforma Marketplace de Facebook vi que subieron que vendían un ternero para comerlo en las fiestas. Y me surgió la idea. Amo a los animales desde chica, tomé todos mis ahorros y al mejor postor logré comprarlo a 80 mil pesos", rememoró.

Ahora, gracias a la ayuda de su familia, la joven logró viajar hasta Capilla del Monte, en el Valle de Punilla de la provincia de Córdoba, para dejar al ternero en el Centro de Rescate y Santuario llamado "Sierra del Cielo", donde conviven 300 animales.

"Va a estar entre perros, caballos, patos, cabras, toros y gansos. En un lugar que es atendido por 30 personas que adoran a los animales, que además son veganas, contando con veterinarios y gente especializada", puntualizó Gormal, a modo de cierre de esta historia.

Entre la "compra" y el "nuevo destino" del ternero, llamado "Mitch", hubo que ocuparse de su "recuperación", ya que al momento en que se produjo el rescate "no estaba en las mejores condiciones".

"Luego de ser revisado, medicado y vacunado por personal de Senasa Mar del Plata, con Mitch, como le puse de nombre, y un matrimonio que se dedica en su camioneta Peugeot Partner al traslado de animales, viajamos hasta la provincia de Córdoba, para que tenga su nuevo lugar", agregó.

El ternerito, que ya pesa más de 120 kilos, hizo los 1250 kilómetros que separan a la Costa Atlántica bonaerense de las Sierras de Córdoba, "muy cómodo, sobre un colchón de alfalfa y agua fresca" que le prepararon "para que su viaje sea espectacular, como lo preparamos", detalló la joven.

La proteccionista, que a través "PatitasMdp" sostiene un servicio de adopción de más de 60 perros y 20 gatos, dijo que en los últimos días tuve a "Mitch" "con muchas atenciones en el jardín de una casa en el barrio San José, donde estuvo todo este tiempo muy bien atendido y visitado por familias, vecinos y niños del barrio. Se hizo famoso".

"Hoy este sueño se concretó y aunque regreso a mi ciudad con lágrimas en los ojos, sé que hice el bien y que un nuevo animal fue rescatado y no carneado para ser manjar en estas fiestas", sostuvo en su regreso a Mar del Plata.

"Quiero agradecer a la actriz y modelo Liz Solari, quien apoya a este refugio y quien me dio las mejores recomendaciones para que lo lleve a Capilla del Monte, a pesar de estar a tantos kilómetros, para que él pueda vivir en su hábitat natural", manifestó.

Además, María Laura expresó: "Si yo tuviese que ponerle un título a esta aventura que tuve con ´Mitch´ en esta época del año sería: 'Paz, Amor y Solidaridad'".

Sobre su actividad como proteccionista ad honorem, como la enorme mayoría de las personas que se dedican a esta tarea, la joven precisó que "todo cuesta mucho".

"Con la ayuda de mi familia gasto unos cuantos pesos en la guardería de mis mascotas y sobre todo en los alimentos, pero lo fundamental es que no le falte lo necesario", remarcó.

No obstante, para seguir adelante cuenta con la colaboración de cientos de marplatenses, que se suman cuando hacen rifas para afrontar ciertos gastos.

Por su parte, Lucia Soria, coordinadora del Centro de Rescate y Santuario "Sierra del Cielo", expresó a Télam que recibieron "con mucha alegría y empatía a 'Mitch'"

"Sentimos profunda gratitud toda vez que se salva una vida y en este caso extendemos ese agradecimiento a María Laura por haber rescatado a este ternerito", destacó.

"Él comienza acá un nuevo ciclo junto a otros pares. Le espera una vida en libertad y contención en el Santuario" remarcó Soria.

En tanto frente a la "viralización" en redes sociales que tuvo el "rescate" del ternero, ofrecido para ser carneado, la joven proteccionista subió una publicación en su cuenta de Instagram.

*PatitasMdp : Entre tanta gente que quiero agradecer, que fue muchísima, que ayudó a Mitch, les pido perdón por ser genérica, los quiero. Gracias por todo", escribió Gormal.

En un posteo, acompañado por la imagen de una foto del ternero, amplió: "En especial a quiero agradecer a @agencia_telam, un medio público que con su nota hizo que la historia de Mitch llegue a cada rincón del país. Gracias a ellos, pudimos transmitir nuestro mensaje de amor y hoy él ya encontró su refugio en Córdoba. Gracias, gracias de corazón a todos los y las trabajadoras de @agencia_telam". (Télam)