El trabajo de cuidados de las mujeres subsidia la economía global en 10 billones de dólares anuales

Las mujeres subsidian la economía con al menos 10,8 billones de dólares al año con el trabajo de cuidados de niñez, adolescencia, personas mayores y con discapacidad, reveló un informe de Oxfam, insumo que aportó al trabajo que comenzó a realizar esta semana en Brasil el Grupo de Trabajo (GT) del G20 sobre el Empoderamiento de las Mujeres.

Este nuevo Grupo trabajará durante 2024 con los miembros del G20 sobre igualdad -con foco en autonomía y política de trabajo y cuidados-; sobre estrategias y políticas para enfrentar la misoginia y la violencia, y sobre justicia climática, informó hoy el Ministerio de Mujeres de Brasil.

El Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres comenzó a a funcionar esta semana durante la presidencia brasileña del G20 bajo la coordinación del Ministerio de la Mujer.

En la web del G20 se difundió hoy el informe "Desigualdad SA – Cómo el poder corporativo divide nuestro mundo y la necesidad de una nueva era de acción pública", realizado por Oxfam, una confederación internacional de organizaciones que trabajan juntas para combatir la pobreza y la desigualdad global.

Como aporte al Grupo de Trabajo sobre Empoderamiento de las Mujeres, se resaltó que el documento identificó que ellas "realizan más de las tres cuartas partes" del trabajo de cuidados no remunerado en todo el mundo, una cantidad que "representa tres veces el tamaño de la industria tecnológica mundial".

"La distribución del poder y las oportunidades también es desigual y perjudica a las mujeres", agregó la investigación.

Y señaló que "en el contexto global, la disparidad económica entre hombres y mujeres es alarmante y refleja no sólo la desigualdad salarial, sino también una distribución desigual del poder y las oportunidades", situación que es aún más pronunciada para las mujeres que pertenecen a grupos racializados y discriminados.

"Además, las mujeres son mayoría en los empleos peor pagados y más precarios del mundo", añadió Oxfam.

En la investigación se estimó que las mujeres "subsidian la economía con al menos 10,8 billones de dólares al año (tres veces el tamaño de la industria tecnológica mundial) al realizar más de las tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado en todo el mundo".

El trabajo también destacó que los hombres "acumulan activos por valor de 105 billones de dólares más que las mujeres, lo que pone de relieve una profunda desigualdad económica" y que las mujeres, a nivel mundial "sólo poseen una de cada tres empresas".

“La agenda de igualdad de derechos entre hombres y mujeres es crucial para nosotros”, afirmó la Ministra de la Mujer de Brasil, Cida Gonçalves, en su discurso de apertura de los trabajos del GT, y dijo que "es un gran orgullo para Brasil presidir el G20 y ser el primer país en liderar el trabajo entre gobiernos para reducir la desigualdad de género”.

En una entrevista publicada en la web del G20, Gonçalves resaltó como esencial "la lucha por la igualdad como una de las áreas de acción prioritarias de la presidencia brasileña" en el recién creado GT.

Citó como ejemplo la Ley de Igualdad Salarial, promulgada en 2023 en Brasil por el presidente Lula da Silva: “La ley es un hito de la civilización y no puede considerarse una cuestión exclusiva de las mujeres. Es un problema de toda la sociedad, una cuestión económica”, resaltó.

El informe Mujeres, Empresas y Derecho 2023 del Banco Mundial corrobora la afirmación de la ministra: A nivel mundial, eliminar la desigualdad de género en el mercado laboral "podría aumentar el PIB per cápita en casi un 20% y las naciones con leyes que garantizan la igualdad de derechos tienen economías desarrolladas y una alta calidad de vida".

Con la participación de todos los países miembros del G20, la reunión online incluyó también a cinco de los ocho países invitados del Grupo de Trabajo (Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Noruega y Portugal), además de Bangladesh.

También participaron de este primer encuentro organismos internacionales: la Comisión Europea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud.

La nueva reunión del GT será entre el 8 y 9 de mayo, en Brasilia, de forma presencial.

