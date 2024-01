El Vaticano abre un mail para recibir denuncias de corrupción interna

El Vaticano anunció hoy la apertura de una dirección de correo electrónico para recibir denuncias de corrupción interna, aunque advirtió que no admitirá información que llegue de forma anónima.

Según se indicó mediante una nota de la Oficina del Auditor General, a través de la cuenta segnalazionianomalie@urg.va se podrá enviar informes sobre situaciones particulares relacionadas con anomalías en el uso o asignación de recursos financieros o materiales; irregularidades en la concesión de contratos o en la realización de transacciones o enajenaciones; actos de corrupción o fraude.

Además del mail, las denuncias pueden hacerse por carta confidencial dirigida al Auditor General y también son posibles los informes orales, a petición de la persona que pretende presentar el informe: esto puede hacerse mediante una reunión en persona o por videoconferencia con el Auditor General.

Según la nota oficial, el procedimiento facilitará la difusión del conocimiento y el uso del instituto de la "denuncia de irregularidades", vigente en la legislación de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El Auditor General, por su parte, se compomete con el nuevo procedimiento a salvaguardar la confidencialidad, integridad y seguridad de los informes y garantiza que la identidad de la persona que realiza un informe (el llamado denunciante) sólo pueda ser revelada a la autoridad judicial cuando ésta alegue que es necesario a efectos de investigación o actividad judicial.

El procedimiento aclara que la prohibición de revelar la identidad del denunciante se refiere no sólo al nombre de éste, sino también a todos los elementos de la señalación, incluida la documentación adjunta a la misma, en la medida en que su divulgación, aunque sea indirecta, pueda permitir la identificación del denunciante, al tiempo que se explicita que no se dará curso a las denuncias anónimas.

"La emisión del procedimiento dará un impulso aún mayor a las denuncias ya recibidas por la Auditoría General en años anteriores, facilitando, sobre todo a través del canal electrónico, el envío de las mismas", comentó el Auditor General, Alessandro Cassinis Righini. (Télam)