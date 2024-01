El Vaticano vuelve a mostrarse abierto a la bendición de las parejas homosexuales

El cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, defendió hoy decisión del Papa Francisco de aprobar la bendición a la parejas de homosexuales y aseguró que "la Iglesia está abierta a los signos de los tiempos, atenta a las necesidades que surgen", en una conferencia de prensa en la Santa Sede.

Ante ser cuestionado sobre si es "bueno o malo" el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Fiducia Supplicans, que abre la posibilidad de bendecir a las parejas en situación "irregular", incluidas las del mismo sexo, el cardenal se mostró a favor de la decisión tomada por el Sumo Pontífice.

"Siempre es bueno, lo importante es que procedamos siempre según lo que se llama 'progreso en la continuidad'. En la Iglesia siempre ha habido cambios: la Iglesia de hoy no es la Iglesia de hace 2.000 años", explicó a los periodistas.

"La Iglesia está abierta a los signos de los tiempos, está atenta a las necesidades que surgen, pero también debe ser fiel al Evangelio, debe ser fiel a la tradición, fiel a su herencia. Si estos fermentos sirven para caminar siguiendo el Evangelio, para dar respuestas, bienvenidos sean", agregó Parolin, según consignó la agencia de noticias alemana DPA.

La decisión de Francisco provocó una cascada de críticas en el mundo católico hasta el punto que los obispos africanos en su conjunto- menos los de Sudáfrica y Kenia- se negaron a aplicarlo en su continente.

Parolin también se expidió acerca de la carta que publicó este jueves el cardenal de Kinshasa, Fridolin Ambongo, en la que los obispos africanos afirmaron no estar dispuestos a bendecir a las parejas homosexuales.

"Este documento (Fiducia Supplicans) provocó reacciones muy fuertes de algunos episcopados. Significa que se ha tocado un punto muy muy delicado, muy sensible, que necesitará mucho estudio", sostuvo.

