El verdadero origen del municipio donde viven los presidentes argentinos, contado en un libro

En su libro "La verdadera historia de la creación de Vicente López", el periodista Claudio Negrete y el abogado Carlos Constenla bucean en los orígenes de este municipio que, siendo territorialmente el más pequeño de la provincia de Buenos Aires, es el que mayor desarrollo tiene, ubicado a la vera del Río de la Plata y muy cerca de la Capital Federal, con un comienzo marcado por la decisión de sus habitantes de escindirse de su vecino San Isidro, en 1905, con el que hoy compite en cantidad de habitantes.

Reconocida como ciudad en 1939 y declarada en 2018 por ley de la provincia de Buenos Aires como "Capital Provincial del Himno Nacional Argentino", Vicente López ha sido la geografía natal de numerosos referentes del arte, la literatura y la ciencia como Fernando "Pino" Solanas, Leopoldo Torre Nilson, Horacio Quiroga, Natalio Botana, Mario Bunge, Molina Campos, Petrona C. de Gandulfo, Juan Domingo Perón y Gustavo Cerati. También vivió allí el actual presidente Javier Milei hasta que se mudó a Benavídez, aunque volverá muy pronto cuando se instale en la quinta presidencial.

Quienes lo eligen como lugar para vivir ponderan su cercanía a la Ciudad de Buenos Aires, su lado este que es la costa del río, y sus lugares recreativos. Es más, orgullosos marcan que Vicente López tiene el único puerto deportivo y comercial de aguas abiertas hacia el norte de Buenos Aires y con acceso público, y que es el municipio de mayor desarrollo del conurbano, aunque es el partido más chico en superficie, sin calles de tierra, con servicios básicos garantizados y con más del 75% de conectividad a Internet.

Resulta revelador contraponer la cantidad de habitantes que hoy tiene Vicente López, 283.510 según el Censo 2022, que incluso muestra un aumento de 5,23% con relación al conteo censal anterior, con los 298.777 que tiene San Isidro.

En sintonía con el aniversario del municipio en el que desde hace 90 años habitan los presidentes de la Argentina, se acaba de publicar "La verdadera historia de la creación de Vicente López", un libro en el que a través de 220 páginas repartidas en 8 capítulos el periodista Claudio Negrete y el abogado Carlos Constenla buscan en la historia su real origen, atado a la voz de sus primeros habitantes.

En la foto de tapa se destaca un grupo de vecinos de Olivos al momento de inaugurarse la primera iglesia en 1898 que pocos años después protagonistas y testigos del nacimiento de Vicente López como municipio.

"Nuestra investigación está basada en el análisis de los cinco debates y sesiones que hubo en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, en las actas del Concejo Deliberante de San Isidro de 1905 y 1906, en mapas y diarios de época", cuenta Negrete a Télam en relación a las fuentes de su investigación.

El periodista, descendiente de una de las primeras familias de Vicente López, agrega como dato curioso que de esas actas surge que "tanto en la Legislatura como en el Concejo Deliberante no hubo oposiciones concretas, como tampoco presentaciones judiciales ni protesta de vecinos" a esta iniciativa.

"Sucedió que era inevitable el surgimiento de un nuevo municipio, básicamente por el desarrollo que había logrado el pueblo de Olivos que era más importante que la zona urbana de San Isidro, y por su proximidad a la ciudad de Buenos Aires”, completa Negrete.

El periodista y escritor integra la Asociación Amigos del Museo y Archivo Documental de la Ciudad de Vicente López; y la Asociación Fundadores y Pioneros de Vicente López que reúne a las familias de los primeros pobladores del partido.

“La historia repetida en más de un siglo fue que el nacimiento de Vicente López fue porque algunos vecinos de Olivos se opusieron a una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de San Isidro que dispuso que un porcentual de las tierras que se iban a vender debía destinarse a espacios públicos. Entonces, fueron en queja al gobernador (Marcelino) Ugarte para pedir la escisión de San Isidro. En realidad, la creación de Vicente López respondió a múltiples factores políticos, económicos y sociales que derivaron en la presentación de un petitorio con 500 firmas de vecinos ante la gobernación bonaerense y entre las primeras firmas solicitando la autonomía estuvo la del propio intendente de San Isidro, el ingeniero Orlando Williams”, repasó Constenla, integrante de una antigua familia del municipio y titular de la Asociación Amigos del Museo y Archivo Documental de la Ciudad de Vicente López.

Para recorrer y entender la historia del municipio, el libro publicado por Editorial Olivia ubica el suceso en el contexto político local e internacional, enriqueciendo el contexto con los debates parlamentarios del proyecto de ley y con la situación particular por esos años del poder político de San Isidro.

Al final, la obra tiene un anexo documental en el que se reproducen los facsímiles del diario de sesiones de los debates en la Legislatura bonaerense; los folios de las principales sesiones del Concejo Deliberante de San Isidro, y documentos que avalan la investigación que llevó tres años de trabajo.

Negrete es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes, con una maestría en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y estudios en la Universidad de Nueva York. Periodista y escritor, es coautor del libro “La profanación. El robo de las manos de Perón”, autor del ensayo “Necromanía. Historia de una pasión argentina” y del libro de poesías “Holón. Poesía en dos”.

Constenla es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y primer Defensor del Pueblo de Vicente López entre 1999 y 2009, principal referente argentino en el mundo de temas relacionados con Defensoría del Pueblo. Actualmente es presidente emérito del Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y coordinador de la Comisión Constitucionalismo y Defensorías del Pueblo del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina.

(Télam)