El volumen de residuos podría aumentar más de 60% para el 2050, advierte la ONU

El volumen de residuos en el mundo, que en 2023 se colocó en unas 2.300 millones de toneladas, podría aumentar más de un 60% para 2050 si no se toman "medidas urgentes", a la vez que por año mueren hasta un millón de personas por la mala gestión de los desechos, advirtió hoy la ONU.

En el informe "Transformando residuos en recursos", elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), se informó que si se mantiene el ritmo actual se espera que los desechos corrientes alcancen los 3.800 millones de toneladas a mediados de este siglo, superando las previsiones de un informe anterior del Banco Mundial.

"La humanidad incluso ha retrocedido, generando más desechos. Hay miles de millones de personas que no disponen de un sistema de recogida de sus residuos", indicó el informe, consigna la agencia de noticias AFP.

La crisis será especialmente aguda en los países que utilizan métodos contaminantes para tratar los residuos, como vertederos o incineración al aire libre, que tienen como consecuencia la contaminación del suelo y la emisión de gases de efecto invernadero, como el metano, o gases contaminantes, como el carbono .

"A pesar de los esfuerzos, poco ha cambiado", alertó el estudio y precisó que en los países ricos se recoge lo esencial pero en los países de bajos ingresos la tasa de recogida es inferior al 40%.

Actualmente entre 400.000 y un millón de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con la gestión inadecuada de los residuos, como la diarrea, la malaria, el cáncer o patologías cardiovasculares, destacó el Pnuma.

Se estimó que los desechos orgánicos que se descomponen en los vertederos son responsables del 20% de las emisiones humanas de metano, el gas que genera más calentamiento de todos los gases de efecto invernadero.

Según calcularon los profesionales del Pnuma, si no se toman medidas, el costo directo e indirecto de los desechos en el mundo debería casi duplicarse hasta alcanzar los 640.000 millones de dólares anuales en 2050.

En 2020, el costo directo del tratamiento de residuos fue evaluado en 252.000 millones de dólares.

Ante este escenario, la ONU afirmó que hay "urgencia" para iniciar "una reducción drástica de los deshechos" e invertir en la economía circular.

El informe fue publicado con motivo de la sexta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que se celebrará esta semana en Nairobi, Kenia.

(Télam)