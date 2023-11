Emoción y agradecimiento de Martín Caparrós y Laura Alcoba, galardonados con Premio Roger Caillois

Los argentinos Martín Caparrós y Laura Alcoba, ganadores del prestigioso Premio Roger Caillois, que reconoce a autores cuyas obras fueron publicadas en Francia, manifestaron su emoción y agradecimiento por el galardón, que desde 1991 concede la Maison de l'Amérique latine, que dirige Alain Rouquié junto con la Sociedad de Amigos y Lectores de Roger Caillois y el PEN Club de Francia.

Caparrós (Buenos Aires, 1957) fue premiado en la categoría de literatura latinoamericana por su libro Ñamérica y Alcoba (La Plata, 1968) en el de literatura francesa, por "Les rives de la mer Douce", al cumplirse 40 años del retorno de la democracia a la Argentina.

"Me emociona particularmente que se trate del premio Roger Caillois.

Caillois era un escritor, intelectual, editor y traductor francés, algo así como un puente entre lenguas, libros, imaginarios. Es muy gratificante encontrarme asociada al nombre de Caillois, el fundador de la mítica colección francesa "La Croix du Sud" en la que tradujo y publicó a Borges y a tantos otros. También el hecho de recibir este premio junto con Martín Caparrós, a quien leo desde hace tiempo", manifestó a Télam la escritora desde Francia.

"En mi último libro traté de formular algo acerca de la memoria del cuerpo y de su relación con la escritura, a partir de recuerdos y experiencias personales pero también a través de la evocación de otros relatos relacionados con la memoria corporal, como los de Héctor Bianciotti. Creo que la escritura tiene mucho que ver con el cuerpo. En todo caso en "Les rives de la mer douce" (Las orillas del mar dulce) traté de escribir acerca de esa relación, de ese surgimiento", señaló Alcoba.

En tanto Caparrós manifestó en español y francés en su cuenta en X -ex Twitter- @martin_caparros: "Hoy me dieron uno de esos premios que te alegran la vida. Muchas gracias a la Maison, a Alain Rouquier y a los jurados por el Prix Roger Caillois a "Ñamérique".

El premio, que cada año se entrega por obras publicadas en Francia, cuenta con el patrocinio del presidente de Francia y los embajadores de países latinoamericanos.

Caparrós "es escritor, periodista, ensayista y ha cultivado durante muchos años el más sudamericano de los géneros literarios, el de la crónica, que en la pluma del autor y explorador del mundo contemporáneo, devino una poderosa contranarrativa con múltiples modulaciones (diario, investigación, testimonio, ensayo, crónica)", según la Maison de l'Amerique latine.

El autor de "El Hambre", "Argentinismos", "Todo por la patria" y "Amor y anarquía", entre muchos otros títulos de ficción, crónica y ensayo, es historiador, periodista y narrador. Estudió en Francia y vivió en Nueva York, Barcelona y Madrid, donde reside actualmente.

Alcoba es novelista y traductora. Vivió en la Argentina hasta los diez años y actualmente reside en París, donde enseña literatura española del "Siglo de Oro" en la Universidad de París, y este año, publicó el libro premiado.

En la misma categoría ganaron el Caillois autores como Philippe Lançon, Patrick Deville, Régis Debray, Chantal Thomas, François Maspero, Roger Grenier, Michel Waldberg, François Cheng y Alain Jouffroy.

En ensayo, fue premiado el escritor francés Guillaume Métayer (1972); el geógrafo francés Jean Malaurie (1922) obtuvo el premio del jurado (en 2013 lo ganó la escritora y traductora argentina residente en Francia Silvia Baron Supervielle), y Les éditions Chandeigne, sello creado por Anne Lima y Michel Chandeigne en 1992, el premio a la edición.

El autor francés Roger Caillois (1913-1978) en virtud del cual se homenajea a los autores, fue un escritor, sociólogo y crítico literario que mantuvo un especial vínculo con la Argentina a través de la escritora Victoria Ocampo, que lo albergó durante varios años en Villa Ocampo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Tradujo al francés obras de Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Gabriela Mistral, Antonio Porchia y Pablo Neruda, entre otros escritores latinoamericanos.

La ceremonia de premiación se hará a principios de febrero de 2024. (Télam)