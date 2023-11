En Corrientes el balotaje transcurre con normalidad y buen clima

La jornada electoral comenzó con normalidad y buen clima en Corrientes, donde más de 930.000 correntinos están habilitados para sufragar y elegir entre los candidatos Sergio Massa de Unión por la Patria (UxP) o Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA).

En un día soleado y con temperaturas que oscilan entre los 24 y 28 grados centígrados en el transcurso de la mañana, los comicios transcurrieron con “normalidad, tranquilidad y agilidad en la primera etapa de los comicios en todo el territorio provincial”, según declararon dirigentes de ambos espacios políticos en disputa.

El gobernador Gustavo Valdés (UCR- JxC) sufragó en escuela “Domingo Faustino Sarmiento” en la Capital provincial y allí expresó: “Que sea el mejor resultado para la Argentina, porque estamos eligiendo el Presidente de la Nación y para un lado u otro. La gente vota con esperanza para construir una Argentina que nos cobije a todos”.

“Hay que sacar la tensión que todos tenemos, tenemos que ser esclavos de la ley los consensos, hay que construir consensos en la Argentina”, instó el mandatario provincial

Finalmente, Valdés destacó la importancia de elevar un “mensaje de paz y tranquilidad”, celebrando nuestros 40 años de democracia, respetando al soberano que es el pueblo y definirá quién nos va a gobernar por los próximos cuatro años”.

En tanto, la diputada nacional de UxP, Nancy Sand, reelecta el pasado 22 de octubre, dijo tras emitir su voto en la ciudad de Bella Vista en declaraciones a Radio Dos que la jornada electoral se está desarrollando “en un marco sumamente tranquilo, con todas las mesas con fiscales de ambos espacios políticos, garantizando la democracia”.

Al concluir pidió a aquellos “que aún no votaron, que asistan y así lleguemos al mayor porcentaje posible, y usemos el instrumento que nos da la democracia, que es el derecho a elegir”.

En similar sentido, se manifestó el senador provincial de UxP, José Aragón, al destacar que la jornada electoral se está desarrollando con “total normalidad “en todo el territorio provincial y que “el clima en general acompañó y estamos confiados de que la concurrencia será muy buena”.

“Estimamos que el nivel participación muy bueno”, remarcó el legislador del Partido Justicialista.

Por su parte, el presidente de la UCR de Corrientes, Ricardo Colombi, luego de sufragar en Mercedes, su ciudad natal, dijo a medios locales que sus expectativas son buenas pero “no es fácil lo que se viene”.

“Todo está en la credibilidad del plan económico y que el establishment económico, el círculo rojo acompañe y no siga lucrando con las necesidades del pueblo”, remarcó el exgobernador y hoy senador provincial.

Seguidamente, manifestó de acuerdo a las encuestas será una elección “muy cerrada” y agregó que “siempre soy optimista, las condiciones productivas para el año que viene son buenas. Es cuestión de que el Estado haga las cosas como tiene que hacerlas y que el establishment no sea tan angurriento”, concluyó Colombi.

En las elecciones generales del pasado 22 de octubre, los resultados en Corrientes concluyeron con Sergio Massa (UxP) como el candidato presidencial más votado con 261.606 sufragios (37,2%), seguido por Patricia Bullrich (JxC) con 226.109 votos (32,1%), y tercer lugar Javier Milei con 188.945 (26,9%).

En este balotaje en Corrientes están habilitados para votar 933.441 electores en 2.760 mesas distribuidas en 334 escuelas de toda la provincia.

(Télam)