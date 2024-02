En el "año Picasso" se exhibieron más de 70 obras inéditas en España y otras 14 a nivel global

Como parte del programa "Celebración Picasso 1973-2023", una iniciativa impulsada conjuntamente por España y Francia que organizó más de 50 exposiciones en homenaje a los 50 años de la muerte de Pablo Picasso, en los últimos meses se exhibieron más de 50 obras del artista que nunca habían sido expuestas en territorio español, junto con otras 14 inéditas para el público global.

El "año Picasso" inaugurado a principios de 2023 tuvo una duración que excede los 365 -o 366 en el caso de este bisiesto- días que rigen el calendario tradicional: el artista malagueño fallecido el 8 de abril de 1973 comenzó a ser celebrado en julio de 2022 y todavía sigue protagonizando exhibiciones que ponen a dialogar su legado -un corpus integrado por más de 15.000 pinturas, dibujos, bocetos, esculturas y cerámicas- con nuevos públicos y que permiten volver a poner en circulación obras que había sido escasamente mostradas, o que incluso permanecían inéditas.

El programa, cuya apertura oficial tuvo lugar en septiembre de 2022 con un acto presidido por los Reyes en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, arrancó en junio de 2022 con "Picasso – El Greco" en el Kunstmuseum Basel, en Suiza. Desde entonces, numerosas muestras recorrieron a lo largo de 2023 ciudades como París, Málaga, Madrid o Nueva York al otro lado del atlántico en este aniversario que rescata y actualiza miradas sobre el legado artístico picassiano.

La conmemoración generó la posibilidad de ver por vez primera obras del artista españolk a través de exposiciones de que tuvieron lugar en museos de la Coruña, Madrid, Barcelona y Málaga, lo que permitió "profundizar en diferentes facetas de la obra de Picasso", según consigna Comisión Nacional Española para la Conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso.

Entre las obras nunca antes mostradas al público se encuentra "A esmola/La limosna" (1899), procedente de una colección privada que se mostró en el Museo de Bellas Artes de la Coruña. También se pudo ver "Cabeza de mujer" (1951), que ha sido exhibida por vez primera en "Picasso escultor. Materia y cuerpo", en el Museo Picasso de Málaga.

La Casa Encendida en Madrid, por su parte, presentó 12 piezas inéditas a nivel mundial en "Picasso: sin título".

Además se destaca el "papel fundamental" del Musée National Picasso Paris como "gran prestador" en esta conmemoración, según la Comisión, la red internacional surgida para el desarrollo del programa ha favorecido el intercambio entre museos. Así, el Art Institute of Chicago ha prestado su "Maqueta para la escultura de Chicago" (1962-1964), tanto al Museo Picasso Málaga en 'Picasso escultor. Materia y cuerpo', como para la muestra "Miró-Picasso" en su sede del Museu Picasso Barcelona. En esta última exposición, se han mostrado además otras 10 piezas inéditas en España, como "Mujer y guitarra2 (1911-1914) del Kunstmuseum Basel en Suiza y "Naturaleza muerta" (1914-1915) del Columbus Art Museum en Ohio.

Por su parte, en la exposición "Daniel-Henry Kahnweiler. Marchante y editor", del Museu Picasso Barcelona se pudieron descubrir 18 obras inéditas en España, entre ellas, el "Retrato de Daniel-Henry Kahnweiler" (1957), procedente del Centre Pompidou de París. En paralelo, el Museo Picasso Málaga acogió "La masacre de Corea" (1951) del Museé national Picasso-París, que permanece expuesta en "El eco de Picasso" hasta el próximo 31 de marzo. Esta última obra había sido vista previamente en España solo en dos ocasiones en el Museu Picasso Barcelona.

Por otro lado, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se han podido ver 6 obras inéditas entre las que destacan "La Crucifixión'"(1930) y "Mujer sentada en un sillón rojo" (1932), ambas procedentes del Musée national Picasso-Paris, y "La familia" (1920) de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso. Además, en la exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid se pueden ver varias obras nunca antes vistas en España procedentes de colecciones internacionales, entre ellos el Museum of Modern Art de Nueva York (MoMa), el Museé de l'Orangerie en París y el Cleveland Museum of Art.

Nacido en Málaga el 25 de octubre de 1881 y fallecido en la población francesa de Mougins el 8 de abril de 1973, Pablo Picasso es uno de los más célebres pintores de la historia del arte occidental. Su lenguaje expresivo, libre y multiforme los artistas más cotizados del mundo por creaciones tan impactantes como "Las señoritas de Avignon" o el "Guernica" y de la presencia siempre récord de sus cuadros en las subastas actuales,

(Télam)