En Europa aumentaron más de 30 veces los casos de sarampión respecto del 2022, según OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy sobre un "alarmante aumento" de casos de sarampión en Europa con más de 30.000 notificaciones entre enero y octubre de 2023, lo que supone un incremento de más de 30 veces en comparación con 2022, cuando se registraron 941.

El organismo sanitario internacional advirtió que los casos de sarampión fueron registrados en 40 de los 53 Estados miembros de la región y también que el aumento de los mismos se aceleró en los últimos meses, lo que indica que esta tendencia continúe en alza si no se toman medidas urgentes para evitar la propagación en el continente.

"En la región no solo se han multiplicado por 30 los casos de sarampión, sino que también se produjeron casi 21.000 hospitalizaciones y cinco muertes relacionadas con el sarampión. Esto es preocupante", explicó el director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge.

El funcionario aseguró que "la vacunación es la única forma de proteger a los niños de esta enfermedad potencialmente peligrosa. Se necesitan esfuerzos urgentes de vacunación para detener la transmisión y evitar una mayor propagación".

"Es vital que todos los países estén preparados para detectar rápidamente y responder a tiempo a los brotes de sarampión, que podrían poner en peligro los avances hacia su eliminación", agregó Kluge, según la agencia de noticias Europa Press.

En lo que va del año, se registraron casos de sarampión en todos los grupos de edad, con "diferencias significativas en la distribución por edades de los casos entre los países", precisó el informe de la OMS y remarcó que "en general, dos de cada cinco casos se dieron en niños de 1 a 4 años, y uno de cada cinco casos en adultos de 20 años o más".

Hasta octubre, se notificaron 20.918 casos hospitalizados y dos países notificaron cinco muertes relacionadas con el sarampión, este "resurgimiento" del sarampión se atribuye en gran medida a un retroceso en la cobertura de vacunación en los países de la región entre 2020 y 2022.

Asimismo, la pandemia de Covid-19 afectó significativamente el desempeño del sistema de inmunización en este período, lo que resultó en una acumulación de niños no vacunados y subvacunados.

Según informa la OMS, la cobertura nacional notificada con la primera dosis de vacuna que contiene sarampión en la región disminuyó del 96 por ciento en 2019 al 93 por ciento en 2022, mientras que la cobertura con la segunda dosis cayó del 92 por ciento en 2019 al 91 por ciento en 2022.

La OMS advirtió casos que en muchos países en los que el sarampión se había declarado eliminado como enfermedad endémica por lo que este "alarmante resurgimiento" de casos de sarampión en 2023 subraya aún más la importancia de identificar y abordar las desigualdades en materia de inmunización en todos los países.

"Las estrategias de inmunización adaptadas localmente que abordan las disparidades identificadas y promueven la equidad en la vacunación deben ser fundamentales para nuestros esfuerzos de cara al futuro", señaló el comunicado de la OMS.

Por último, el organismo señaló que todos los países, incluso los que todavía no tienen transmisión del sarampión, "deben evaluar cuidadosamente sus lagunas de inmunidad y los puntos débiles de sus programas, y tomar medidas inmediatas para solucionarlos".

Para volver a avanzar hacia la eliminación del sarampión es "imperativo" que los países alcancen y mantengan una cobertura superior al 95 por ciento con dos dosis de vacunas que contengan sarampión, concluyó la OMS.

(Télam)