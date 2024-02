En inicio de ciclo lectivo en CABA, Macri ratificó que descontará el día a docentes que hagan paro

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó esta mañana que se descontará el sueldo a los docentes que adhieran al paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), durante la inauguración del nuevo ciclo lectivo.

Así lo afirmó el alcalde al considerar que se trata de una medida de fuerza "en solidaridad con el paro en otras provincias" que "no corresponde" en la ciudad de Buenos Aires.

"Hay un dato interesante y es que sólo cuatro de cada 10 docentes están adheridos a un gremio (en CABA), el 60 por ciento no adhiere. La inmensa mayoría no está sindicalizada", aseguró Macri en diálogo con el canal de televisión A24.

El jefe de Gobierno porteño inauguró esta mañana el nuevo ciclo lectivo en la Escuela N° 21 D.E. 5, una institución educativa nueva ubicada en Andrés Ferreyra 3749, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, cuya comunidad votó que adopte el nombre de Victoria Ocampo.

En la jornada de hoy inician las clases en el nivel inicial y primario en la ciudad de Buenos Aires, mientras que el nivel secundario lo hará el próximo lunes.

Un total de 745.000 estudiantes comenzarán un nuevo ciclo lectivo en las 1.247 escuelas de gestión estatal y 1.487 privadas, según los datos brindados por el Ministerio de Educación porteño. (Télam)