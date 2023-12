En La Plata refuerzan la prevención en los barrios ante la invasión de mosquitos

La ciudad bonaerense de La Plata y los alrededores se vieron afectados en las últimas horas por una invasión de mosquitos en las zonas verdes y urbanas por lo que autoridades de la Municipalidad anunciaron hoy el refuerzo de operativos de fumigación en puntos estratégicos de partido, con el objetivo de evitar la formación de criaderos.

La humedad y las lluvias favorecieron la aparición de mosquitos en varios puntos de la ciudad desde Parque Sicardi hasta Villa Elisa, pasando por la zona del Hipódromo, La Loma, Tolosa, Ringuelet y Gonnet; por lo que los vecinos manifestaron -hasta en las redes sociales- su reclamo debido a que coincide con un aumento en contagios de dengue.

En ese sentido, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó días atrás que estaba realizando tareas de descacharrado en 30 municipios, entre los que estaba La Plata.

No obstante, especialistas afirmaron esta mañana a Télam que el aumento de mosquitos en el AMBA que se registró en los últimos días se trata de un "pico grande" de la especie Aedes albifasciatus, que es conocida como el "mosquito de inundación" y transmite el virus de la Encefalitis Equina del Oeste (EEO) que actualmente presenta un brote en caballos en el centro y norte de nuestro país.

Como parte de los controles de foco para prevenir la reproducción de mosquitos, la Secretaría de Salud de la Comuna intensificó tareas de prevención con fumigaciones y controles de foco en la localidad de Ringuelet (8 y 516) y en distintas zonas de Melchor Romero. Además, se llevaron adelante acciones en las inmediaciones y en el interior del Cementerio local.

Del mismo modo, anunció que continuará hoy el cronograma de fumigaciones sobre las ramblas de las avenidas 31 y 44 hasta 72 y 120, incluyendo parte del cinturón del casco urbano y la totalidad del Paseo del Bosque.

“Comenzamos a recorrer cada una de las localidades hasta alcanzar todos los rincones de la ciudad, con operativos de fumigación vinculados a los controles de foco”, expresaron desde el área local de Salud.

En tanto, desde el Municipio informaron que las fumigaciones se realizan únicamente en la vía pública y no en domicilios particulares y que, ante cualquier situación sospechosa o anormal, los vecinos pueden comunicarse con la Línea 147.

Finalmente, se instó a la comunidad a mantener boca abajo los recipientes no utilizados, como baldes, frascos y botellas; y ante la presencia de síntomas como dolor de cabeza o de cuerpo, cansancio, fiebre o alguna dificultad respiratoria, acercarse al Centro de Atención Primaria (CAPS) u hospital más cercano a su domicilio. (Télam)