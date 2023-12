En la región de La Plata la restitución de energía en algunas zonas "podría llevar varios días"

La empresa distribuidora de energía eléctrica Edelap informó que a raíz del temporal en La Plata “la restitución del servicio a usuarios de algunas zonas podría llevar varios días” a causa de los “daños en las redes que distribuyen energía en la región como consecuencia de las ráfagas de viento de gran intensidad”, caída de árboles y “abundantes precipitaciones”.

Según indicó Edelap en un comunicado, "desde la madrugada la empresa puso en marcha su Plan Operativo de Emergencias y se encuentra trabajando en coordinación con las fuerzas vivas y los Municipios en los que presta servicio para atender los casos más urgentes, abastecer de energía los servicios esenciales, y realizar un relevamiento de los daños producidos por este evento climático excepcional".

Como establece el Plan Operativo de Emergencias se priorizará la atención de usuarios sensibles como electrodependientes y servicios esenciales, señaló.

Además, se prioriza la atención de situaciones de potencial riesgo en la vía pública en una primera instancia, en tanto se disponen de los recursos necesarios para llevar adelante las reparaciones que afectan a redes que brindan energía a mayor cantidad de usuarios y luego se trabaja sobre las interrupciones puntuales e individuales.

La empresa indicó que "el evento meteorológico excepcional que afectó a la provincia provocó daños de distinta consideración, que requerirá de un gran operativo de trabajo del personal de la empresa para recuperar el servicio eléctrico nuevamente en su totalidad ya que el temporal causó destrozos graves en toda la ciudad".

Asimismo, indicaron que "en función a la evolución de la intensidad del evento climático, los anegamientos y los daños que se produzcan, la restitución del servicio a usuarios de algunas zonas podría llevar varios días" y que desde la empresa se están tomando las medidas para que la totalidad de los usuarios cuente con suministro normal.

Por último, la empresa solicitó a los vecinos mantenerse a resguardo, no circular por calles anegadas y no tocar cables cortados ni retirar ramas de los tendidos de electricidad.

Ante interrupciones individuales pueden comunicarse enviando un mensaje por WhatsApp al 221 6160116 o llamando al 0800 222 3335.

Edelap, presta el servicio eléctrico en la región capital de la Provincia de Buenos Aires, abarcando a 6 partidos bonaerenses: La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio.

En tanto, la Municipalidad de La Plata indicó que las ráfagas de viento alcanzaron los 100 km/h y generaron caída de árboles sobre seis autos, viviendas y calles.

Los equipos de trabajo del municipio de las áreas de Espacios Verdes, Defensa Civil y de las Delegaciones remarcaron que hasta el momento no se reportaron personas evacuadas.

Desde ayer a la noche el área de emergencias del municipio, con la asistencia de la dirección de hidrometeorología, y en coordinación con el sector de emergencia de la provincia de Buenos Aires, activó el sistema municipal de riesgo y la alerta naranja.

En Berisso, se registraron voladuras de techo, árboles caídos y abundante lluvia que anegaron varias arterias de la ciudad.

Desde el área de Defensa Civil, informaron que en colaboración con Bomberos Voluntarios de Berisso, se realizaron más de 50 intervenciones en distintos puntos de la ciudad.

Entre los hechos de más importancia se informó que se produjo la voladura de techo de 5 viviendas.

Asimismo, durante el temporal hubo un corte masivo de luz, que dejó casi a toda la ciudad sin el servicio eléctrico durante varias horas.

En Ensenada hubo roturas en domicilios, caídas de árboles y caídas de postes de media y baja tensión, que provocaron cortes de energía eléctrica.

Para reclamos, los vecinos deben comunicarse con el Centro de Monitoreo al teléfono 469 2892

Además, en situaciones de emergencia hay que comunicarse al 911 de la Policía, ante emergencias médicas en la vía pública, al 107 del SAME local, 100 Bomberos.

(Télam)