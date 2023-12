En los últimos cuatro años hubo récord de castraciones a perros y gatos en la ciudad de Neuquén

La Municipalidad de Neuquén realizó 78.120 castraciones y 204.509 desparasitaciones a perros y gatos en los últimos cuatro años, un récord que no había sido alcanzado por ninguna otra gestión, por lo que anunció que continuará con esos servicios gratuitos en la ciudad, informaron hoy desde la comuna.

"Nosotros entendemos como política pública la castración, porque tanto la castración como la desparasitación y la vacunación antirrábica hacen al bienestar animal y, en consecuencia, a la salubridad pública", dijo a Télam la subsecretaria de Ciudad Saludable de Neuquén, Andrea Ferracioli.

Asimismo, la funcionaria destacó que “Neuquén es uno de los pocos municipios que brinda el servicio de castración de manera gratuita, y que además implementó la castración de perros de 3 a 5 kilos”.

"Desde el comienzo de gestión del intendente (Mariano) Gaido, hace cuatro años, la Subsecretaría de Ciudad Saludable, proyectó generar políticas públicas municipales en base a la estrategia de concientizar y educar en derecho animal, en cuidado responsable y en la prevención y erradicación del maltrato hacia los animales no humanos", expresó Ferracioli.

Además, la funcionaria destacó que "es esencial conformar una sociedad más resiliente a través de los distintos programas de bienestar animal", y detalló que en los últimos cuatro años "se aplicaron 11.770 vacunas antirrábicas y se concretaron 540 adopciones".

"En el programa 'Adoptá, no compres' hay perros que ingresan por maltrato, crueldad, o por alguna particularidad como agresividad; en esos casos primero se sociabilizan con el equipo de entrenadores y después pasan al área de adopción", explicó Ferracioli y agregó que en la página de la Municipalidad se puede ver un book donde están los perros en busca de un hogar y, cuando se comunican familias interesadas, hay un equipo de gente que se dedica a hacer las entrevistas correspondientes".

En ese sentido, Ferracioli comentó que también se realizan ferias de adopción y detalló: "No solamente vamos con animalitos que tenemos nosotros en Bienestar Animal, sino que nos acompañan proteccionistas, que llevan sus productos y recaudan dinero para seguir ayudando".

A las ferias de adopción, que se hacen una vez por mes, "va un veterinario y el equipo de laboratorio que entrega las desparasitaciones", precisó.

La Subsecretaría de Ciudad Saludable también cuenta con un programa para la captura, esterilización y adopción de gatos ferales, con el que se lograron castrar 224 gatos, además de la aplicación de vacunas en 36 barrios de la capital provincial.

Por otra parte, a través de un convenio firmado con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén en el año 2020, "se realizaron 424 oficios, 83 allanamientos y hubo 62 personas con suspensión de juicio a prueba".

Se avanzó, también, con el registro de paseadores de perros y el registro de adiestradores caninos habilitados para ejercer la profesión.

Por último, la funcionaria recordó que las castraciones se pueden realizar en los ocho quirófanos municipales (cuatro fijos y cuatro móviles), con turnos que se pueden obtener a través de la web de la municipalidad de Neuquén (https://www.neuquencapital.gov.ar/). (Télam)